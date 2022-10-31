В результате обрушения столетнего подвесного моста через реку Маччху в городе Морби штата Гуджарат Индии в воскресенье вечером погибло минимум 132 человека, включая детей, пишет The Times of India.

В больницы госпитализировано около 100 пострадавших, большинство из них в критическом состоянии. Более 170 были спасены из реки.

Мост был вновь открыт всего за пять дней до трагедии после того, как был закрыт на ремонтные работы, длившиеся около семи месяцев.

Для расследования причин происшествия, в том числе установления виновных в том, что на мосту собралось огромное число людей, создан правительственный комитет.

Сообщается, что частная компания, занимавшаяся реконструкцией, не получила документ о безопасности моста.

Министр внутренних дел Индии Харш Сангхави сообщил, что в момент крушения на мосту находилось около 150 человек.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям, затронутым инцидентом в Морби. Правительство окажет всю необходимую помощь», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.