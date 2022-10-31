Управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре по Навоийской области и Служба государственной безопасности провели совместное оперативное мероприятие в Самаркандской области, сообщила пресс-служба департамента.

В ходе него были задержаны граждане Д. Э. и Б. Р., которые в махалле «Султанабад» Пахтачинского района пытались продать гражданину Б. один литой слиток из жёлтого металла за 287,3 млн сумов.

По заключению экспертов, слиток сделан из чистого золота 999,9 пробы весом 469,52 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье 177 (незаконное приобретение или передача валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

Отметим, что в понятие «валютные ценности» согласно УК входят драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов, а также лома таких изделий.

Слитковое золото в Узбекистане реализует Центральный банк через коммерческие банки. Продажа слитков из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 гр в защитной упаковке открылась в ноябре 2020 года. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.