Бейбут Бакирович Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента страны со ссылкой на его указ.

По данным kapital.kz, Он родился в 1964 году, окончил Казахский политехнический институт по специальности «инженер-металлург» и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, получив степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал в качестве плавильщика медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината. С 1991 по 2006 годы — работал в частном секторе — в руководстве промышленных предприятий.

В 2006 году был назначен советником посольства Казахстана в России, затем — в Иране, в 2008 году — генеральным консулом страны во Франкфурте-на-Майне.

С 2010 по 2012 годы — посол Казахстана в Малайзии, Индонезии, Брунее-Даруссаламе, Филиппинах.

В 2012—2014 годах работал ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий, в 2014—2015 годах — Министерства по инвестициям и развитию.

С августа 2015 года — аким Южно-Казахстанской области. С 7 октября 2016 года был назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В 2018—2019 годах Бейбут Атамкулов работал министром иностранных дел Казахстана. С сентября 2019 по январь 2022 года возглавлял Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, Дархан Сатыбалды, служивший послом Казахстана в Узбекистане с 2019 года, завершил свою миссию в августе и был назначен акимом Туркестанской области, граничащей на юге с Узбекистаном.