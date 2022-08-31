Дархан Сатыбалды, ранее служивший послом Казахстана в Узбекистане, назначен акимом Туркестанской области, граничащей на юге с Узбекистаном. Соответствующий указ подписал 31 августа президент страны.

Другим указом главы государства от должности акима Туркестанской области был освобожден Умирзак Шукеев. По данным издания «Власть», 24 августа он подал в отставку за коррупцию подчиненного — экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 50 млн тенге от директора предприятия за покровительство.

Дархан Сатыбалды служил послом Казахстана в Узбекистане с 2019 года. Родился в 1974 году в селе Абай Южно-Казахстанской области. По образованию экономист-инженер и юрист. До назначения послом был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом Шымкента, работал в канцелярии премьер-министра, а также служил начальником департамента в Комитете национальной безопасности.

О назначении нового посла Казахстана в Узбекистане пока неизвестно.

В августе «Газета.uz» опубликовала статью Дархана Сатыбалды по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

«В условиях стагнации глобальных и интеграционных процессов, нарушения транспортных связей и цепочек поставок из-за геополитических и эпидемиологических кризисов именно фактор соседства играет важную роль в развитии наших стран», — писал тогда он.

«Экономический и ресурсный потенциал наших стран создают перспективную основу для повышения уровня товарооборота до 10 млрд долларов. В глобальном плане, объединив наши ресурсы, мы могли бы обеспечить потребности наших экономик в энергетической, продовольственной и транспортной сферах, а также значительно расширить казахстанско-узбекское присутствие на региональных рынках», — считает Дархан Сатыбалды.