В Ургутском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, 25 октября примерно в 22:30 водитель А. О. на автомобиле Lacetti ехал по внутренней дороги махалли «Гус» с превышением разрешенной скорости и сбил четырёх пешеходов, передвигавшихся «по проезжей части». На видео также можно заметить, что часть обочины дороги засыпана землёй, которую обходили пешеходы. Кроме того, на части улицы, по которой двигались жители, не было освещения.

В результате аварии двое пешеходов от полученных травм скончались в медицинском объединении Ургутского района, ещё двое госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведётся следствие.



