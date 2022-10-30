В Рейкьявике (Исландия) завершились полуфинальные матчи чемпионата мира по рандомным шахматам Фишера, по итогам которого определились финалисты турнира.

Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (рейтинг ФИДЕ — 2713) уступил Хикару Накамура из США (2768) со счётом 3:0 (1, 2 и 3).

Фото: David Llada.

Во второй полуфинальной встрече норвежец Магнус Карлсен (2856) проиграл Яну Непомнящему (2793) со счётом 3:1.

Фото: David Llada.

Таким образом, в финале встретятся Хикару Накамура и Ян Непомнящий, тогда как в борьбе за третье место встретятся Нодирбек Абдусатторов и Магнус Карлсен. Последний матч состоится 30 октября в 19:45.

Каждый матч состоит из 4 партий с тем же контролем времени, что и в групповом этапе — 25 минут + 5 минут + 5 секунд.

Шахматы Фишера — вариант шахмат, предложенный Робертом Фишером — 11‑м чемпионом мира по шахматам. Правила игры, в основном, такие же, как в классических шахматах, но начальная расстановка фигур определяется случайным образом.

Победитель турнира получит не просто звание чемпиона мира, но и 150 тысяч долларов призовых. Серебряному призёру заплатят 80 тысяч долларов, за третье место — 55 тысяч долларов, а за четвертое — 40 тысяч долларов.