По итогам встречи 28 октября в Ташкенте президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева и Европейского совета Шарль Мишель сделали совместное заявление для прессы.

Стороны приветствовали стремление Европейского союза к укреплению связей и межрегионального сотрудничества с Узбекистаном и Центральной Азией. Они договорились принять совместные усилия для придания отношениям Узбекистана и ЕС нового импульса и их углубления.

Президенты приветствовали парафирование Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, которое, как ожидается, откроет новую страницу в отношениях между Узбекистаном и Евросоюзом, будет способствовать укреплению взаимодействия в области политики, экономики, безопасности и человеческого измерения. Президенты выразили надежду, что этот ключевой документ будет подписан и ратифицирован как можно скорее.

Стороны заявили, что в международных делах и двусторонних отношениях строго придерживаются Устава ООН и общепризнанных норм международного права, будут поддерживать и развивать сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимопонимания и обоюдного учёта интересов.





Европейская сторона подтвердила твёрдую поддержку политике реформ, осуществляемых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, и выразила надежду, что они будут устойчивыми и необратимыми.

«Президенты высоко оценили конструктивный диалог и активное взаимодействие в области прав человека, демократии и верховенства закона. Стороны твёрдо намерены и далее содействовать последующему укреплению сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в этом направлении», — говорится в заявлении.

Глава Европейского совета отметил растущее внимание руководства Узбекистана к вопросам обеспечения гендерного равенства, поддержки прав и интересов женщин, молодёжи и детей, а также заверил в готовности ЕС к продолжению всестороннего содействия в реализации проектов и программ в этих сферах. Шарль Мишель отметил важность полного уважения прав и основных свобод человека.

Приоритетное внимание уделено вопросам привлечения прямых инвестиций, новейших технологий, передового опыта и высоких стандартов компаний ЕС в Узбекистан.

Президенты приветствовали динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в области экономики, торговли и инвестиций, отметили предоставление Узбекистану в апреле прошлого года статуса страны-бенефициара системы «GSP+», что открыло доступ для беспошлинных поставок широкой номенклатуры узбекской продукции в страны ЕС.

Стороны обратили особое внимание на необходимость принятия совместных усилий в целях ускорения реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также приветствовали проведение 18 ноября в Самарканде конференции «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Global Gates для устойчивого развития».

Узбекская сторона готова предложить в ходе конференции принятие «дорожной карты» по реализации совместных проектов в приоритетных сферах сотрудничества, говорится в заявлении.

В качестве системного фактора для наращивания взаимной торговли президенты обозначили создание устойчивых транспортных коридоров, в том числе развитие Транскаспийского мультимодального маршрута. Президенты также указали на важность расширения портовых мощностей, увеличения паромного и железнодорожного парков, гармонизации таможенных процедур, внедрения цифровых решений для обработки грузов и пересечения границ. Реализация таких проектов полностью соответствует целям и задачам инициативы ЕС Global Gates.

Шавкат Мирзиёев отметил важность строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», способствующей углублению взаимосвязанности. Узбекская сторона также выразила готовность создать необходимые условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, в том числе компаний ЕС.

Стороны приветствовали утверждение и начало реализации Многолетней индикативной программы финансово-технического содействия ЕС на 2021−2027 годов для Узбекистана.

Они подчеркнули важность использования имеющегося значительного потенциала взаимовыгодного сотрудничества в области цифровизации, «зелёной» экономики и энергоэффективности и водопользования, в том числе путём внедрения передового европейского опыта и осуществления совместных проектов в этих сферах.

Выражена благодарность Евросоюзу за неизменную поддержку инициатив Узбекистана по водно-экологическим вопросам, в частности по созданию Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Стороны разделяют мнение о важности продолжения его деятельности.

Подчеркнута важность углубления сотрудничества в сфере образования и науки, в том числе используя потенциал программ Erasmus+ и Horizon Europe. Стороны приветствовали реализацию первого регионального проекта профессионального образования DARYA.





Узбекская сторона также предложила проведение в Узбекистане первого форума «ЕС — Центральная Азия» по туризму в 2023 году.

При обсуждении вопросов региональной и международной повестки президенты отметили значимость продолжения совместных усилий по укреплению взаимосвязанности, обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии.

В этом контексте президенты подчеркнули необходимость недопущения превращения Афганистана в источник перманентных угроз региональной и международной безопасности. В качестве первоочередной обеспокоенности отмечено предотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы в зимний период, в частности оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

Президент Узбекистана особо отметил свою инициативу о создании международной группы для ведения переговоров с временным правительством Афганистана в целях скорейшего согласования алгоритма выполнения взаимных обязательств сторон.





Стороны разделили мнение о необходимости инклюзивного политического процесса и обеспечения прав человека, в том числе прав женщин в Афганистане для достижения долгосрочной стабильности.

В заключение президенты вновь подтвердили приверженность укреплению открытого и конструктивного диалога и партнёрства между Узбекистаном и ЕС, а также содействию дальнейшему расширению региональной кооперации и взаимосвязанности на основе принципов добрососедства, взаимного уважения, доверия и соблюдения основополагающих норм международного права в целях превращения Центральной Азии в регион мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития.