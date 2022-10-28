Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 25 октября в ходе второго чтения отклонила поправки в ряд законов, связанных с деятельностью Счётной палаты, и направила их на доработку в ответственный комитет.

На заседании депутат от партии «Миллий тикланиш» Алишер Хамраев задал вопрос касательно полномочий Счётной палаты по проверке бюджетных организаций, получателей бюджетных средств, государственных целевых фондов, а также других фондов, созданных в установленном порядке: «В эти фонды [созданные в установленном порядке] входят фонды, куда не привлекались государственные средства?»

Юрист Счётной палаты привёл в пример фонды развития бюджетных организаций, а также отраслевые фонды при министерствах.

Депутат Народного-демократической партии, председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Шарофиддин Назаров заявил, что согласно статье 44 Бюджетного кодекса внебюджетными фондами бюджетных организаций являются фонд развития бюджетной организации, Фонд материального стимулирования и развития медицинских организаций, внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств, а также внебюджетные средства бюджетных организаций, формируемые за счет взимаемых плат.

По его словам, именно эти фонды создаются «в установленном порядке».

Алишер Хамраев не был удовлетворён ответами и ещё раз спросил про фонды, создаваемые в установленном порядке. Он привёл в пример Международный общественный фонд имени Алишера Навои, который финансируется за счёт грантов и благотворительных пожертвований.

«Этот фонд не привлекал бюджетные средства, но создан „в установленном порядке“. Эти фонды тоже будут проверять [Счетная палата]? Давайте сделаем поправку такой: фондов, которые привлекли бюджетные средства и созданы в установленном порядке. Потому что вы не можете пойти и проверить фонды, которые не привлекали бюджетные средства» — спросил он.

Ситуацию попытался разъяснить заместитель председателя Счётной палаты Уткир Жуманов.

«Вы говорите правильно, мы проверяем организации, которым выделены бюджетные средства. Но если поступает поручение, у нас есть право проверять всех. Если даётся поручение. Вы очень хорошо знаете, кто даёт поручение нам», — сказал он, подняв указательный палец вверх.





Первый заместитель Спикера Законодательной палаты Акмаль Саидов выразил удивление таким ответом.

Акмаль Саидов: Не-не-не. Поручение [даётся] на основе закона или как???

Уткир Жуманов: Да, на основе закона.

Акмаль Саидов: Вы так и говорите: «Мы выполняем поручение, которое даётся на основе закона».

Уткир Жуманов: Мы выполняем поручение, которое даётся на основе закона. Как мы можем не выполнить?

Акмаль Саидов: Вы будете [проверять] негосударственные некоммерческие организации? Например, при парламенте есть фонд: Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций [и других институтов гражданского общества] при Олий Мажлисе. Вы его тоже будете проверять?

Уткир Жуманов: Если будет поручение, то…

Акмаль Саидов: На каком основании будете проверять? Вы прекратите с этими поручениями. Вы думаете, что 120 депутатов здесь не понимают, о чём вы говорите? Алишер ака [Хамраев] говорит правильно. Вы что, завтра будете проверять и общественный фонд?

Уткир Жуманов: Акмаль Холматович…

Акмаль Саидов: Подождите! Поручение… я понимаю, что вы хотите сказать. Говорите по закону. Я говорил в начале, что у Счётной палаты одна задача — [проверка] целевого использования средств, выделяемых из государственного бюджета. У вас нет права совать нос в другие места. Гражданское общество может само создать фонд, частный [сектор] может создать сам. А вы говорите, что выполняете поручение. До каких пор… Вы знаете закон?

Уткир Жуманов: Знаем.

Акмаль Саидов: А что вы тогда говорите: «Выполним поручение, выполним поручение». Э-э. Знайте, где вы говорите об этом, знайте своё место. Это [место] называется Законодательной палатой. Мы здесь принимали закон о вас (Счётной палате — ред.).

Уткир Жуманов: Простите, Акмаль Холматович.

Депутаты в итоге предложили отредактировать текст таким образом, чтобы указать, что проверки касаются фондов, получающих бюджетные средства.

В законопроекте предусматривалось наделить Счетную палату полномочиями по составлению протоколов о нарушениях законодательства о государственных закупках и о мелких хищениях имущества в бюджетных фондах путём присвоения и растраты.

Кроме того, в документе предусмотрен порядок проведения ревизий, проверок и изучений Счётной палатой, а также отражены их отличия. Установлены также правила размещения палатой информации о планах работы на финансовый год на официальном сайте в первый месяц финансового года.

За одобрение документа во втором чтении проголосовали 32 депутата, 54 выступили против, 15 воздержались и 21 не проголосовали. В итоге законопроект был отклонён и отправлен на доработку в ответственный комитет.