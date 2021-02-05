Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 4 февраля создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои. Документ опубликован УзА.

Фонд создаётся для изучения жизни, творчества и научного и литературного наследия Алишера Навои, популяризации в Узбекистане и зарубежных странах произведений поэта и увековечения его памяти.

Согласно документу, фонд будет заниматься переводом на иностранные языки произведений Алишера Навои и их изданием, а также помогать литераторам и учёным, которые исследуют наследие поэта.

Ежегодно 9 февраля — в день рождения Алишера Навои — будут проводиться международная конференция и «Навоийские чтения».

Источниками формирования средств фонда определены средства Фонда развития узбекского языка при Кабинете министров (1 млрд сумов ежегодно), международные гранты и благотворительные пожертвования.