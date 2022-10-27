Министерство иностранных дел Узбекистана вслед за Государственным комитетом оборонной промышленности выпустил заявление относительно слов украинского журналиста Дмитрия Гордона и израильского предпринимателя Леонида Невзлина о том, что Узбекистан якобы производит иранские дроны, которые используются в войне против Украины.

«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники», — говорится в заявлении.

«До настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу „сборки иранских дронов“ не поступало», — подчеркнули в МИДе.

Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к официальным властям Украины «с просьбой принять соответствующие меры по недопущению распространения украинскими медиа подобных безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям».

Напомним, Дмитрий Гордон и Леонид Невзлин в своей Youtube-беседе упомянули, что в Узбекистане есть производство иранских дронов. Дмитрий Гордон также спросил собеседника, может ли Израиль нанести удары по местам сборки и изготовления дронов в Ираке, Иране и Узбекистане. «Я не могу ничего сказать про Узбекистан, потому что мне кажется, это нейтрально-дружеская страна. Я не знаю, знал ли Израиль, — надеюсь, что знал, — что там производят дроны, но думаю, что там будет достаточно ультиматума, поставленного Израилем и Америкой, и они (Узбекистан — ред.) это прекратят», — ответил Леонид Невзлин.