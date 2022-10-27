Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана выпустил заявление, в котором «категорически опровергает распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине».

«Узбекистан никогда не производил вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и не производит их сейчас», — подчеркивается в сообщении.

Госкомоборонпром заявил, что подобные сообщения, «распространяемые через СМИ без проверки», могут ввести общественность в заблуждение заведомо ложными сведениями и оказать негативное влияние на дружественные отношения Узбекистана с зарубежными странами.

Украинский журналист Дмитрий Гордон накануне опубликовал в своем Youtube-канале интервью с израильским предпринимателем, экс-руководителем нефтяной компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным.

В частности, журналист беседовал с гостем своей программы о том, готов ли Израиль оказывать военную помощь Украине.

«Мы начали мешать иранцам поставлять [России] дроны по возможности», — сказал Леонид Невзлин. Он добавил, что на территории Сирии было разбомблено несколько сборочных цехов этих дронов. А производятся они, по его словам, «где-то глубже: в Иране, в Ираке на заводах».

«Насколько я понимаю, [они производятся] в Иране и в Узбекистане», — отметил Дмитрий Гордон.

«И в Ираке, — добавил Леонид Невзлин. — Не знаю точно про дроны, но в Ираке тоже есть — и в Узбекистане — в Ираке есть в горах военные заводы Ирана».

«Израиль может нанести удары по местам сборки и изготовления дронов в Ираке, Иране и Узбекистане?» — спросил Дмитрий Гордон.

«Я не могу ничего сказать про Узбекистан, потому что мне кажется, это нейтрально-дружеская страна. Я не знаю, знал ли Израиль, — надеюсь, что знал, — что там производят дроны, но думаю, что там будет достаточно ультиматума, поставленного Израилем и Америкой, и они (Узбекистан — ред.) это прекратят», — заявил Леонид Невзлин.