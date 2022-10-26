Комплексное тактическое учение по организации оборонительного боя, а также специальные тактические учения в сотрудничестве с силовыми структурами прошли на севере Узбекистана, сообщила пресс-служба Северо-западного военного округа Министерства обороны.

За ходом учений наблюдали председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, руководство Минобороны, представители военных округов и территориальных силовых структур.

Учения начались с отражения нападения условных террористов во время несения боевого дежурства подразделениями Пограничных войск. В ходе учения были продемонстрированы специальные операции по освобождению условных заложников, находящихся в железнодорожном транспорте и многоэтажном здании, совместное отражение атаки на блокпост, действия снайперских пар, а также уничтожение условного противника в населенном пункте.

В заключительной части учений гости ознакомились с имеющейся в военном округе техникой и возведенным на территории полигона городком выживания в экстремальных условиях.

В учениях приняли участие подразделения Минобороны, Службы государственной безопасности, управления Национальной гвардии, министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и здравоохранения Каракалпакстана.