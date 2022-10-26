Махалля в современном Ташкенте — это районы с многоквартирными домами средней этажности. На улицах снижена скорость движения автотранспорта, частично ограничено его движение, много велосипедистов и пешеходов и процветающий бизнес. Такое видение современной махалли предложили разработчики проекта генерального плана Ташкента до 2045 года.





«Основная цель — построить удобный для жителей город. Удобный город — это в первую очередь безопасный и здоровый город. Поэтому мы обращаем внимание на экологию, увеличение количества зелёных территорий и сохранение существующих», — сообщил «Газете.uz» заместитель директора по градостроительству и научным проектам института проектирования и исследования «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов.

По его словам, специалисты «ТошкентбошпланЛИТИ» предложили видение развития территории с четырёхэтажной застройкой, где присутствие махалли с её размеренной жизнью создают виноградники, узкие улицы и спокойное движение транспорта.





«Для обеспечения такой жизни мы предлагаем на части автомобильных дорог не допускать сквозной проезд, снизить скорость движения, или сделать улицы исключительно для общественного транспорта, сузить улицы за счёт строительства велодорожек. Так мы заставим автомобилистов обходить эту территорию», — рассказал Саидазим Шарипов.

Кроме того, в таких махаллях значительно улучшится качество жизни, снизится уровень шума, а дети будут в безопасности.





Он добавил, что улицы, доступные только для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта и такси, в мировой практике становятся туристическими центрами, где успешно развиваются торговля, ресторанный бизнес, развлечения и культурная жизнь.

Очень важно, чтобы такие улицы где-то начинались и заканчивались продолжением другой улицы, подчеркнул Саидазим Шарипов. Тогда такие улицы начнут приносить экономический эффект.

Территория площадью 1 кв. км между Музеем искусств и Северным вокзалом имеет прямоугольную планировку. Здесь на некоторых улицах можно ограничить проезд частного транспорта.

«Это пока предложение адаптировать наши микрорайоны и махалли под эту концепцию. [Такой транспортный сценарий] будет учитываться при определении этажности и плотности застройки районов», — отметил Саидазим Шарипов.





При разработке генплана специалисты определили несколько видов заселённых районов, рассказал Саидазим Шарипов. Среди них исторические махалли с одно-двухэтажной застройкой, территории, построенные по определённому плану, где есть иерархия улиц и их соединение с другими улицами. Есть также районы с многоквартирными домами высокой этажности и хаотично возникшие махалли с одно-двухэтажной застройкой без логичной сети улиц, с плохой транспортной связностью. Для каждого типа улиц будут разработаны отдельные правила развития.