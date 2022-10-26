Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (рейтинг 2713 Международной федерации шахмат, 31-е место в топ-100), участвующий в чемпионате мира по рандомным шахматам Фишера в Исландии, во втором туре обыграл действующего чемпиона мира по этой версии шахмат Уэсли Со (рейтинг 2774, 5-е место).

В первый день соревнований 25 октября в каждой группе прошло по два матча, состоявших из двух партий. В первом матче Нодирбек Абдусатторов так же уверенно обыграл своего соперника из России — Яна Непомнящего (рейтинг 2793, 3-е место), одержав две победы.

По итогам двух поединков Нодирбек Абдусатторов, самый молодой участник чемпионата — ему 18 лет, — лидирует в своей группе А с четырьмя баллами. Следом за ним идут Уэсли Со, у которого два балла, Ян Непомнящий также с двумя баллами, и исландец Хьйёрвар Гретарссон (не входит в топ-100 ФИДЕ), у которого ноль баллов.

В группе B на первом месте с четырьмя очками лидирует японец Хикару Накамура (рейтинг 2768, 6-е место). На втором месте норвежец Магнус Карлсен (рейтинг 2856, 1-е место) — у него два очка. Следом идут россиянин Владимир Федосеев — также два очка (рейтинг 2688, 51-е место) и немец Маттиас Блюбаум (рейтинг 2647, 98-е место) — у него ноль очков.

Теперь, в последнем групповом матче, Нодирбеку Абдусатторову предстоит сыграть с исландским гроссмейстером Хьйёрваром Гретарссоном.

По два лучших игрока из обеих групп выйдут в плей-офф. 29 и 30 октября в полуфинале и финале соответственно будет выявлен сильнейший по нокаут-системе.

Победитель чемпионата получит главный приз — 400 тысяч долларов.