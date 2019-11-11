По данным сервиса онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха Air Visual, столица Узбекистана вошла в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом 10 июля, 1 августа и 27 сентября. «Газета.uz» поговорила об объективности показателей состояния воздуха со специалистами Узгидромета и посольства США в Узбекистане, на территории которого установлен монитор, передающий данные в Air Visual.





Данные о качестве воздуха в Ташкенте 10 июля и 1 августа. Скриншоты пользователей соцсетей. Ташкент — на втором месте по загрязнению воздуха.

Как работает Air Visual?

Онлайн-мониторинг качества воздуха Air Visual использует данные из разных источников и объединяет их для отображения одного показателя качества воздуха в конкретном городе. Например, данные могут быть взяты с сайтов гидрометеорологических центров стран и городов, где установлены автоматические посты наблюдения за загрязнением воздуха. Информация также может быть получена с бытовых автоматических датчиков, которые устанавливаются населением и различными организациями.

Сотрудник по вопросам окружающей среды, науки, технологий и здравоохранения посольства США в Ташкенте Холи Майлс рассказала «Газете.uz», что показатели качества атмосферного воздуха в столице Air Visual берет с официального сайта правительства США о состоянии воздуха AirNow, который управляется Агентством по охране окружающей среды США.

По словам Холи Майлс, правительство США устанавливает автоматические мониторы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха во всех своих посольствах и консульствах.

В Узбекистане действует один автоматический пост наблюдения. Он был установлен на территории посольства США в июне 2018 года. Монитор измеряет уровень озона в атмосферном воздухе и показатели загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами РМ2,5. Под качеством воздуха в Ташкенте AirNow и Air Visual подразумевает концентрацию в воздухе исключительно этих веществ.

Что такое мелкодисперсные взвешенные частицы?

Первый заместитель генерального директора Узгидромета Бахриддин Нишонов пояснил, что взвешенные вещества РМ — это загрязняющая воздух субстанция твердых частиц, находящаяся во взвешенном состоянии. Размер частиц выражается их аэродинамическим диаметром и измеряется в микрометрах. От размера частиц зависит дальность их переноса, рассеивание в воздухе и оседание в дыхательной системе. Концентрация взвешенных частиц РМ измеряется в микрограммах на кубический метр.

Взвешенные частицы могут напрямую вноситься в атмосферу (первичные РМ) или образовываться в атмосфере из газообразных веществ (в основном из диоксида серы, оксидов азота, аммиака и летучих органических соединений).

Источники первичных РМ:

биогенные — пыльца, части животных и растений;

геогенные — пыль почвы и морской соли;

антропогенные — сжигание твердого и жидкого топлива, обработка различных материалов в производственных процессах, механические абразивные материалы с различных поверхностей (дороги, шины, износ тормозов) и сельское хозяйство.

Традиционные загрязнители атмосферы, такие как диоксид серы, оксиды азота, аммиак и летучие органические соединения, действуют как прекурсоры (участвующие в реакции вещества, которые приводят к образованию других веществ) в образовании вторичных частиц в атмосфере. Узгидромет ведет мониторинг загрязнения воздуха по этим загрязняющим веществам на 13 постах наблюдения в Ташкенте.

Загрязняющие вещества могут переноситься на большие расстояния. Перенос частиц определяется их размером и временем присутствия в атмосфере. Время нахождения мелкодисперсных частиц в атмосфере колеблется от одного до шести дней, писал Бахриддин Нишонов в журнале «Экологический вестник». Продолжительность зависит от размера частиц и их химического состава.

Первичные грубые частицы (РМ2,5 — РМ10) переносятся на расстояние 500−1000 км, первичные тонкие частицы (РМ2,5) — 2000−3000 км, вторичные тонкие неорганические аэрозоли — 3000−4000 км.

Частицы РМ оказывают негативное воздействие на большее число людей, чем какой-либо другой загрязнитель воздуха, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Они повышают риск развития острых инфекций нижних дыхательных путей, развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких и рака легких. В странах, где в целях приготовления пищи, обогрева помещений или освещения население прибегает к сжиганию загрязняющих воздух видов топлива на открытом огне, люди подвергаются еще большему риску.

Что такое озон?

По определению ВОЗ, озон на уровне земной поверхности (не путать с озоновым слоем в верхних слоях атмосферы) является одним из основных компонентов фотохимического смога. Он образуется в результате реакции с солнечным светом (фотохимической реакции) оксидов азота и летучих органических соединений.

Главными источниками этих веществ являются автотранспорт и промышленность. Самые высокие уровни загрязнения воздуха озоном отмечаются в солнечную погоду. По данным посольства США, загрязнение воздуха озоном в Ташкенте остается низким.

Наблюдения Узгидромета

ВОЗ рекомендует всем странам-членам организовать сеть мониторинга и осуществлять наблюдения за загрязнением воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами в крупных городах и населенных пунктах. Для проведения наблюдений в Узбекистане в 2009—2011 годах была разработана методология мониторинга, сообщил Бахриддин Нишонов.

Методика выполнения измерений массовой концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц (РМ2,5 — РМ10) в атмосферном воздухе гравиметрическим методом была разработана Узгидрометом в 2013 году и утверждена Агентством «Узстандарт».

При поддержке представительства ВОЗ в Узбекистане и Минприроды Германии с 2011 по 2017 годы Узгидромет вел наблюдения по загрязнению воздуха мелкодисперсными частицами. Посты наблюдений были установлены в Ташкенте и Нукусе. Результаты наблюдений за первые три года мониторинга были опубликованы в 9-м выпуске «Экологического вестника» за 2018 год.

Пост наблюдения за загрязнением воздуха частицами РМ2,5 и РМ10 в Нукусе. Фото: Узгидромет.

Согласно рекомендациям ВОЗ, среднегодовое значение по концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе должно составлять не более 10 мкг/м³. Достичь таких показателей сразу невозможно. Поэтому ВОЗ определила три промежуточные цели по уменьшению загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами для РМ2,5.

По результатам мониторинга Узгдиромета в Ташкенте среднегодовые значения по концентрации РМ2,5 в 2012 году составили 34 мкг/м³, в 2013 году — 26 мкг/м³, в 2014 году — 26 мкг/м³. При этом самые высокие показатели концентрации этих веществ приходились на осенне-зимний период, что связано с метеорологическими условиями и отопительным сезоном.

Данные за 2015−2017 годы в настоящий момент находятся в обработке. Сроки публикации результатов анализа в Узгидромете пока не уточняются. В 2017 году центр приостановил ведение наблюдений из-за отсутствия расходного материала, а именно фильтров.

Общие данные о загрязнении воздуха в Ташкенте «Газета.uz» публиковала ранее.

Наблюдения посольства США

Монитор наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в посольстве США передает данные о качестве воздуха каждый час, и они публикуются на сайте Air Visual. Критерии, градация и характеристика качества атмосферного воздуха разработаны Агентством по охране окружающей среды США, отметил на встрече с представителями СМИ специалист по качеству воздуха и представитель посольства США Анондо Мухержи.

Источник: Посольство США в Ташкенте.

Согласно данным посольства США, за 17 месяцев наблюдений среднесуточное значение РМ2,5 составляло 51−100 мкг/м³ (умеренное загрязнение) почти в половине случаев.

В 22,8% случаев среднесуточное значение РМ2,5 находилось в пределах 101−150 мкг/м³, что говорит о нездоровом качестве воздуха для чувствительных слоев населения. Таковыми считаются люди с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и беременные женщины.

В 14,9% случаев среднесуточное значение концентрации РМ2,5 достигало 151−200 мкг/м³, что является нездоровым показателем для всех людей. И лишь в 12% случаев среднесуточное значение было ниже 50 мкг/м³, что говорит о хорошем качестве воздуха.

Источник: Посольство США в Ташкенте.

Среднегодовое значение по РМ2,5 в Ташкенте составило 36 мкг/м³. Самые высокие показатели концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц пришлись на ноябрь-декабрь 2018 года. Предположительно это также связано с отопительным сезоном. Менее чем в 2 км от посольства США находится ТЭЦ.

Холи Майлс рассказала «Газете.uz», что мониторы, установленные в посольстве, являются «эталонными» и проверены Агентством по охране окружающей среды.

«Монитор посольства обычно охватывает [весь] Ташкент. Показатели качества воздуха, представленные на airnow.gov, показывают среднее качество воздуха в Ташкенте. Это означает, что качество воздуха в городе может варьироваться в зависимости от близости к источникам загрязнения и другим факторам, но в целом один монитор способен охватить город», — отмечает Холи Майлс.

Начальник Службы мониторинга загрязнения природной среды Узгидромета Марина Плоцен сообщила «Газете.uz», что по показаниям одного поста невозможно оценить качество воздуха такого большого города, как Ташкент. В соответствии с нормативными документами число стационарных постов определяется в зависимости от численности населения, площади населенного пункта, рельефа местности, степени индустриализации и рассредоточения мест отдыха. В городе с населением более 1 миллиона человек устанавливаются от 10 до 20 пунктов наблюдения.

Методы исследования: Air Visual

Пост наблюдения в посольстве США является автоматическим. По словам Анондо Мухержи, монитор измеряет загрязнение воздуха методом бета-излучения. Лучи проходят через фильтр, на который оседают взвешенные частицы РМ2,5. Если концентрация частиц низкая, лучи проходят через фильтр. Если высокая — лучи отталкиваются, отметил Анондо Мухержи.

По его словам, основными источниками выбросов мелкодисперсных частиц в атмосферу является автотранспорт, промышленность и сектор энергетики.

Методы исследования: Узгидромет

Как отмечает Марина Плоцен, в мире используются различные методы определения концентрации взвешенных частиц в атмосферном воздухе:

отбор проб с ручной заменой фильтров и гравиметрия;

отбор проб с автоматическим заменителем фильтров и гравиметрия;

непрерывное автоматическое измерение бета-излучением (используется в посольстве США) и несколько других.

Согласно рекомендациям ВОЗ, гравиметрический ручной метод измерения концентрации РМ2,5 является эталонным методом. Для контроля соблюдения предельно-допустимых концентраций метеослужбы используют гравиметрический способ измерения с ручной или автоматической (эквивалентной эталонному методу) заменой фильтров. Стандарты измерения концентрации взвешенных частиц гравиметрическим методом очень строгие.

Гравиметрий в комнате для взвешивания фильтров в здании Узгидромета в Ташкенте. Фото: Узгидромет.

Для постоянного информирования о загрязненности воздуха рекомендуется использовать непрерывное автоматическое измерение. Марина Плоцен подчеркнула, что данные автоматических приборов измерения допускаются к использованию исключительно с учетом поправочного коэффициента, который определяется результатами гравиметрического анализа.

Ранее Узгидромет подробно рассказывал об организации, методах и стандартах мониторинга мелкодисперсных взвешенных частиц в атмосферном воздухе.

Насколько все плохо?

Аридный климат Узбекистана оказывает отличительное влияние на образование взвешенных частиц, их количество, перемещение, осаждение и рассеивание в атмосферном воздухе, нежели в странах Европы, говорит Бахриддин Нишонов.

В условиях более влажного климата и близкого расположения моря взвешенные частицы быстрее осаждаются. Пустыни на территории Узбекистана и последствия аральской катастрофы также влияют на образование мелкодисперсных частиц. Активное облесение дна Арала, которое ведется в последние годы, способствует удержанию почвы, снижению скорости ветра и распространению пыли. Перенос мелкодисперсных частиц имеет трансграничный характер, отметил Бахриддин Нишонов.

Дно Аральского моря у бывшего побережья в Муйнаке.

Air Visual информирует граждан о качестве воздуха во всем городе, опираясь на данные одного монитора, добавили в Узгидромете. Чтобы данные по загрязнению воздуха взвешенными частицами РМ2,5 в Ташкенте были объективными, необходимо создать сеть мониторинга по всему городу и отбирать пробы гравиметрическим методом.

Монитор, установленный в посольстве США, сильно зависит от сиюминутных факторов, таких как порывы ветра или проезд автотранспорта с высоким уровнем токсичности выбросов отработавших газов, добавила Марина Плоцен.

В ходе пресс-конференции по итогам операции «Чистый воздух» главный специалист по коммунальной гигиене Министерства здравоохранения Ольга Миршина ответила на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о загрязнении воздуха мелкодисперсными частицами РМ2,5. По ее словам, не все взвешенные частицы несут угрозу здоровью, они по-разному влияют на организм человека в зависимости от своего состава и происхождения, состав и происхождение веществ может определить химический анализ.

Борьба с загрязнением воздуха

Разработкой природоохранных мероприятий занимается Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. «Газета.uz» не получила ответ комитета о принимаемых и разрабатываемых мерах.

Специалист по качеству воздуха Анондо Мухержи рекомендовал Узбекистану ввести более жесткие ограничения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сажать деревья и предотвращать их вырубку. Бахриддин Нишонов считает, что необходимо усилить оснащение пылеочистных установок на промышленных предприятиях и улучшить качество топлива. По словам главного специалиста по коммунальной гигиене Минздрава Ольги Миршиной, для снижения уровня пыли в городе также необходимо организовать полив во время уборки улиц.

Привычная уборка улицы в Ташкенте.

Ввиду того, что в стране не установлен порог концентрации мелкодисперсных твердых частиц, ниже которого вред здоровью не наносится, конечной целью должно быть достижение рекомендаций ВОЗ.

Чтобы разработать меры по снижению уровня концентрации мелкодисперсных веществ в атмосферном воздухе, в первую очередь, нужно вести постоянный мониторинг и очертить границы для предельно допустимых концентраций мелкодисперсных частиц РМ2,5. Работа в этом направлении включена в перечень Национальных целей устойчивого развития до 2030 года, отметила Марина Плоцен.

Каждая станция мониторинга для наблюдения за уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами РМ2,5 и РМ10 стоит более 500 тысяч долларов США. Согласно Концепции охраны окружающей среды до 2030 года, Узгидромет должен приобрести оборудование до 2022 года за счет грантовых внебюджетных средств. Сейчас центр находится в поисках спонсоров.