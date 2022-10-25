Всемирные выставки Expo — это мероприятия, посвященные поиску решений фундаментальных проблем, стоящих перед человечеством. Страны-участницы выставок, а также страна-организатор предлагают своё видение по решению глобальных вопросов.

В сентябре Бюро всемирных выставок назвало четыре страны, которые выдвинули свои кандидатуры на проведение Expo 2030. Согласно правилам, они также предложили даты проведения мероприятия и его основную тему.

Южная Корея рекомендует в качестве площадки город Пусан с выставкой на тему «Трансформируем наш мир, ориентируясь на лучшее будущее».

Италия предлагает организовать мероприятие в Риме. Тема события — «Люди и территории: Восстановление. Инклюзия. Инновации».

Украина выдвинула для проведения Expo кандидатуру Одессы. Тема — «Ренессанс. Технологии. Будущее».

Саудовская Аравия предлагает провести выставку в столице Эр-Рияде с центральной темой «Эра перемен: Вместе к уверенности в завтрашнем дне».

Принимающая страна будет выбрана посредством тайного голосования государств-участников, которое начнётся в ноябре 2023 года. Победителя огласят в том же месяце.

Сейчас страны активно промоутируют своих претендентов. Специальный посол по продвижению кандидатуры Рима на проведение Expo 2030, профессор Ромео Орланди рассказал «Газете.uz», что подразумевает тема, предложенная Италией, что такое устойчивый город и почему странам необходимо строить такие города.

— 14 сентября вы приняли участие в семинаре Туринского политехнического университета в Ташкенте, который назывался «Ташкент — устойчивый город». Скажите, пожалуйста, что такое устойчивый город?

— Устойчивый город — это концепция, это необходимость жить на нашей планете таким образом, чтобы спасти её. Для этого население урбанизированных территорий должно с уважением относиться к окружающей их среде. Мы считаем, что устойчивое развитие — это, скорее, необходимость, нежели выбор.

Я здесь, чтобы продвигать кандидатуру Рима на Expo 2030 правительству Узбекистана. Именно устойчивый город является одним из лозунгов, который мы используем в предлагаемой теме выставки в Риме.

Мы обнаружили, что у таких больших городов, как Рим, есть одинаковая потребность в сохранении окружающей среды, рациональном использовании ресурсов, ведь они не безграничны. Большие города также вынуждены размышлять о жизни будущих поколений не как о чем-то абстрактном и риторическом. Поэтому нам необходимо ответить на вопрос о том, как будут жить наши потомки, и оставить после себя среду, пригодную для жизни.





Мегаполисам необходимо убедиться в том, что так называемая «зелёная экономика» — это не бремя для нормальной экономической деятельности, а трамплин для успеха и получения прибыли. Иначе наши мир и планета рухнут. Мы не можем себе этого позволить.

— Как вы думаете, Ташкент — устойчивый город?

— Насколько я знаю, да. Я был здесь более 20 лет назад. Разница поразительна. Трафик стал интенсивнее, но он и более эффективный. Я вижу, что это отлично освещённый, процветающий город. Хотя я пробыл здесь лишь несколько дней, мне заметно, что внимание муниципалитета и горожан к поддержанию окружающей среды в благополучном и чистом состоянии значительно возросло.

— Но 20 лет назад у нас был трамвай.

— Может быть, когда трамвай ликвидировали, потребность Ташкента была другой. Но я уверен, что в ближайшем будущем трамвай вернется на улицы вашего города, потому что он не загрязняет окружающую среду, электричество намного дешевле ископаемых источников энергии и генерировать его можно из разных источников, нежели добывать уголь и нефть. Во многих городах, которые я посетил, включая Рим, где я живу, трамвай переживает второе рождение.

— Что города должны делать, чтобы быть устойчивыми?

— Развивать общественный транспорт, чтобы его использование превалировало над использованием личного. Использовать альтернативные источники топлива для машин, например, электромобили. Они доступные и безопасные. Конечно, для этого городу нужно будет построить сеть зарядных станций.





Следующее, что должны делать города, — это интегрировать сельское хозяйство в города и выносить заводы за пределы городов. Рим — один из крупнейших муниципалитетов в Европе и самый крупный муниципалитет, в пределах которого развивается сельское хозяйство. Рим зелёный не только из-за парков, но и из-за возделываемых культур.

По данным ООН, за последние пять лет численность городского населения впервые превысила численность сельского. Больше людей живут на урбанизированных территориях. Это приводит к проблемам пробок, парковок, использования коммунальных услуг. Я верю, что муниципалитеты должны стремиться к правильному балансу между потребностями населения, экономикой и поддержанием незагрязнённой окружающей среды.

— Вы предлагаете переходить на электромобили. Но как быть с утилизацией аккумуляторов?

— Я не учёный, но я уверен, что решение найдётся.

— Сегодня устойчивое развитие может показаться городам очень дорогим решением. Экономический эффект от этой концепции можно ощутить не сразу. Сиюминутная выгода от расширения дорог и продажи большого количества автотранспорта очевидна. Но выгода от развития общественного транспорта, развития общественных пространств отчётливо видна не всем. Когда и как много мы сможем заработать на устойчивом развитии, если инвестируем в него сегодня?

— Лет через 10 вполне можно будет ощутить результаты политики устойчивого развития. Сегодня уже абсолютно очевидно, что на устойчивое развитие переходить необходимо, чтобы сохранить природу и экономить природные ресурсы.

При этом понятно, что мы не можем сделать это быстро. Поэтому в части транспорта необходимо найти компромисс и привести к сосуществованию две реальности — использование личного и общественного транспорта. Необходимо развивать общественный транспорт, привлекать в него больше пассажиров и постепенно идти к цели замещения личного транспорта общественным.

— В чем будет выражаться выгода от устойчивого развития?

— Во-первых, не будет излишних трат на топливо. Снизится уровень заболеваемости недугами, которые провоцируются загрязнением воздуха. Улучшится качество жизни, которое, возможно, нельзя оценить деньгами.

Могу привести пример выгоды от устойчивого развития с проведением Expo 2030 в Риме в том случае, если его кандидатура будет выбрана на голосовании.

Один из павильонов мы планируем построить в окрестностях Рима близ университетского городка и археологических объектов античных времён. Нас вдохновляет идея строительства новой части Рима — инновационной и устойчивой — между центром знаний и античным центром.

Скриншот из презентации «Люди и территории. Expo 2030 Рим».

Добраться до него можно будет на машине, метро и другом общественном транспорте, а также на велосипеде. Дистанция веломаршрута составит 12 км и будет пролегать через улицу, где сохранилось множество объектов Древнего Рима, в том числе акведуки.

В связи с тем, что одной из подтем Expo 2030 в Риме предложена инклюзия, мы готовы принять любую точку зрения стран-участниц в рамках основной темы «Люди и территории». Мы предлагаем платформу для постоянного обсуждения, обмена мнениями в вопросах устойчивого городского развития. Мы готовы помочь странам придумать проекты, с которыми они представят себя на выставке, развить их видение устойчивого развития.

Например, если Узбекистан хочет показать красоту своей страны, мы можем обсудить решения устойчивого развития, которые страна предлагает, и взять на себя реализацию проекта — помочь со строительством павильона.

— Для проведения Expo-2020 Дубай построил целый город. Возможно, Рим также отведёт огромную площадь под Expo-2030. Что затем происходит с этими территориями? Ведь устойчивое развитие подразумевает использование площадей, на строительство которых потрачены значительные ресурсы.

— Мы не планируем строить новый город в случае победы кандидатуры Рима. Мы лишь хотим немного увеличить территорию существующего города. Конечно, мы задались вопросом о дальнейшем использовании этих объектов. Мы планируем оставить всю структуру в том виде, в котором она будет построена. Мы не хотим что-либо сносить.

Скриншот из презентации «Люди и территории. Expo 2030 Рим».

По завершении выставки страны смогут дальше использовать эти площади, если посчитают это необходимым для продвижения своего бренда. Они смогут выкупить павильон или арендовать его. Или же муниципалитет Рима получит право использования этих площадей для размещения там библиотек, офисов, учебных и медицинских центров.

— Как Ташкент может помочь Риму выиграть конкурс?

— Сейчас ведётся работа над привлечением внимания правительства Узбекистана к тому, чтобы страна отдала свой голос за Рим. Позиция граждан и бизнеса также может повлиять на окончательное решение.

— Почему Ташкенту может быть выгодно представиться на Expo именно в Риме?

— В Риме будут представлены 160 стран. Узбекистан сможет показать им собственное богатство, культурное и историческое наследие, а также раскрыть информацию о своём потенциале в различных секторах экономики, например, в текстильной промышленности и автомобилестроении.

Скриншот из презентации «Люди и территории. Expo 2030 Рим».

Рим нашёл бы в лице Узбекистана нового партнёра и новый рынок сбыта товаров хорошего качества. Узбекистан в лице Италии нашёл бы партнёра с индустрией продвинутых технологий. Мы можем предложить высокотехнологичное оборудование, а также знания в таких экономических секторах, как повышение ценности культурного наследия, рост экономики от культурного наследия, обмен опытом в реставрации и реконструкции культурного наследия, а также в развитии текстильной промышленности, дизайна одежды, новых технологий в производстве тканей.

Мы знаем, что узбекский хлопок — один из лучших в мире. Его, а также национальные ткани Узбекистана, такие как икат, хан-атлас и вышивку сюзане можно использовать в современном моделировании одежды, чем Италия знаменита. Для Узбекистана это также способ повышения своей узнаваемости в мире.

— Expo-2015 проводился в Милане. Какие результаты той выставки побудили Италию вновь подать заявку?

— Expo-2015 в Милане был большим успехом как для организаторов, так и для участников. Поэтому мы хотим приумножить этот успех, внеся при этом новые идеи и концепции. Мы уверены, что Всемирная выставка может придать динамику экономическому росту.

Согласно последним опросам, подавляющее большинство итальянцев поддерживают проведение Expo-2030 в Риме. Это витрина для всей страны. Граждане по отношению к этим планам настроены скорее оптимистично, нежели озабочены ими, потому что Всемирная выставка может быть инструментом для восстановления экономики и международных отношений после различных кризисов, с которыми мы сейчас боремся.

Expo-2030 посетят 30 миллионов человек из 160 стран. Помимо туристов, будут представители бизнеса и правительств, студенты, интеллектуалы и лидеры общественного мнения. Они могут зажечь искру для роста торговли и инвестиций между разными странами, а в более общем смысле — укрепить дружбу и международное сотрудничество.