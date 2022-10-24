Компания Gross получила сразу три награды на четвертом Ташкентском фестивале рекламы TAF!2022. Фестиваль является крупным рекламным событием в Узбекистане. Компании Gross представилась возможность продемонстрировать потребителям и профессиональному международному жюри свои рекламные кампании и получить высокую оценку своих работ.

По итогам профессиональной оценки одними из ведущих специалистов в области маркетинга рекламная кампания Gross «Любой путь безопасный» получила три награды. Международное жюри присудило «платину» в номинации «Кампания с использованием национальных ценностей», а отечественное жюри дало «золото» в номинации «Запуск нового продукта или услуги» и «бронзу» в номинации «Digital кампания». Рекламная кампания была реализована при участии креативного агентства Synthesis и воплощена в жизнь видео-продакшеном Mubinov (Snova продакшн).





Участники международного жюри особо отметили высокий уровень профессионализма в исполнении рекламного ролика и грамотное использование национальных ценностей и особенностей узбекского менталитета.

Ролик рассказывает добрую историю о семье, отправляющейся на отдых, где родители всячески стараются оградить себя от неприятностей прибегая к суевериям: исрык на всякий случай, кузмунчок, чтобы не сглазили, и даже приношение в жертву петуха.

Компания Gross решила рассказать людям, что есть один оберег, который точно защитит их от неприятностей, и это страховка. Главным героем ролика стал настоящий живой петух, а чтобы отснять кадры только с его участием ушло более двух часов. Для ролика были специально изготовлены «кузмунчоки», являющиеся символом оберега в Узбекистане.





На LED-экранах, транслирующих ролик, специально установили испарители исрыка, которым дымили на удачу на весь город. Ролик был размещен в социальных сетях и digital-пространстве, на ТВ-экранах в крупных супермаркетах по всему Узбекистану. О ролике писали СМИ, крупные блогеры и инфлюенсеры снимали промо-ролики, в которых рассказывали про свои суеверия, связанные с путешествиями, и о продукте. Пользователи сети смогли поучаствовать в конкурсе и получить ценные призы, отправив собственные версии фото и видео под лозунгом «С Gross любой путь — безопасный». Видео получило широкий охват. Его посмотрело более 6 млн пользователей и получило хорошие отзывы.





Команда страховой компании Gross выражает благодарность всем причастным к созданию и запуску рекламной кампании на каждом этапе от идеи до реализации и дальнейшему продвижению, а также Маркетинговой ассоциации Узбекистана за проведение Ташкентского фестиваля рекламы и экспертов жюри за сделанный ими выбор.

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