Депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов Ташкента от партии УзЛиДеП, создатель ряда общественных групп в социальных сетях Нуриддин Зайнитдинов заявил о «политическом заказе» и «провокациях» после того, как он провёл несколько депутатских проверок.

В своём обращении в адрес Совета безопасности при президенте Узбекистана, Олий Мажлиса, Администрации президента и Генеральной прокуратуры депутат утверждает, что на него оказывают давление из-за того, что он «поймал за хвост некоторых чиновников».

«Мои законные права как активиста общественного контроля и депутата местного кенгаша нарушаются, и я подвергаюсь преследованию и политическому давлению со всех сторон», — написал он.

По его словам, 21 октября ему на личный телефон позвонил мужчина, представившийся подполковником органов внутренних дел, и «потребовал от него немедленно явиться в здание УКД ОВД Учтепинского района». Нуриддин Зайнитдинов заявил, что предполагаемый сотрудник ОВД «угрожал, оказывал давление и устраивал провокацию», заявляя, что «мы тебя найдём и заберём, где бы ты ни был, даже если не придёшь».

Депутат считает, что гарантии его депутатской деятельности были нарушены.

«Кроме того, сотрудники органов внутренних дел и других органов посетили дома, принадлежащих моим родственникам, сообщали им, что меня разыскивают, и задавали вопросы соседям. По мнению сотрудника органов внутренних дел, оказывается, я, будучи депутатом, негативно влиял на мнение народа, занимаясь подстрекательством и способствуя беспорядку, перед визитом [президента в район]. Оказывается, я не должен критиковать, а по возможности должен молчать», — рассказал он.

Нуриддин Зайнитдинов, ссылаясь на неподтвержденную информацию, заявил, что «руководитель одного из органов района в преддверии ожидаемого государственного мероприятия» хотел вызвать его, несмотря на депутатскую неприкосновенность, в здание ОВД и арестовать на 15 суток, «безосновательно применив» статью 194 Кодекса об административной ответственности (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

По его словам, звонки «подполковника» прекратились после того, как запись разговора была размещена в Telegram-канале депутата. Он также опубликовал скриншот с номером телефона предполагаемого сотрудника ОВД, который его вызывал.

«Эту организованную провокацию расцениваю как политический заказ и требую найти и наказать заказчиков и исполнителей. Данная ситуация является грубым нарушением законов, их игнорированием, необоснованным вмешательством и давлением на мою депутатскую деятельность», — написал он.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев в понедельник заявил: «В нормальном, правовом государстве невозможно представить возможность необоснованного и без отмены права на неприкосновенность ареста на 15 суток представителя парламентской системы — депутата местного кенгаша».

В начале января депутат заявлял, что может завершить депутатскую деятельность из-за «политического заказа, провокаций и давления». В беседе с «Газетой.uz» он рассказывал, что за этим могут стоять «три-четыре депутата, связанные с хокимиятами района и города».

Нуриддин Зайнитдинов часто критикует хокимият района и его хокима Фархода Абдуллаева. В мае он выражал «вотум недоверия» главе районной администрации, заявляя, что «он абсолютно недостоин занимаемой должности». Депутат предлагал проверить исполнение районного бюджета, особенно законность использования дополнительных ресурсов и резервных фондов хокимията, проверить состояние жилых домов и других объектов на балансе хокимията за последние 5 лет, чтобы выяснить, кому передаются нежилые помещения и квартиры, а также решения хокима о выделении земель.