Депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов Ташкента от партии УзЛиДеП Нуриддин Зайнитдинов сообщил о возможном прекращении своей деятельности из-за «политического заказа, провокаций и давления». Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«На фоне последних событий я пришёл к мысли о том, чтобы завершить свою нынешнюю депутатскую деятельность и выйти из партии, а также не участвовать в других политических процессах. Если я приму такое решение, знайте, что оснований достаточно», — заявил он.

«Пока есть руководители, которые используют требования президента так, как считают нужным, мы не станем людьми», — написал он.

«Депутат является представителем народа — так должно быть на деле, а не на бумаге. То, что против меня осуществляются провокации и давление за мою депутатскую деятельность с „политическим заказом“, попытки дискредитировать меня, очернить моё имя — это предательство людей, которые мне доверялись и избрали меня», — отметил Нуриддин Зайнитдинов.

«Никто ничего не сможет добиться, оказывая на меня какое-либо давление», — добавил он.

«Газета.uz» связалась с депутатом. Он заявил, что за провокациями могут стоять «три-четыре депутата, связанные с хокимиятами района и города», но не назвал их имена «по этическим причинам».

По его словам, его деятельность против коррупции, по земельным вопросам и инцидент с выборами в начале января могли стать причиной недовольства местных властей.

Как отметил Нуриддин Зайнитдинов, в Учтепинском районе «было отменено большое количество решений хокима района Фархода Абдуллаева о выделении предпринимателям земель, на которых находились детские площадки и зелёные зоны».

Депутат активно поддерживал жителей махалли «Ширин» массива №26, где между домами №32, №22 и №23 планировалось построить торгово-бытовой комплекс и гостиницу на площади 0,2 га. Хоким района выделил землю предпринимателю Кахрамону Абдурахманову в обмен на ремонт фасада здания махалли «Богишамол» в рамках проекта «Благоустроенная махалля».

«За ремонт фасада здания махалли выделяется земля 0,2 га с рыночной стоимостью около 400 тысяч долларов. Какой логике это соответствует? Более того, на месте между домами жителей, которое используется в качестве зелёной зоны», — возмущался депутат и просил правоохранительные органы изучить, на каком основании выделена земля.

После протеста районного прокурора в мае 2021 года хоким отменил своё решение от 24 ноября 2020 года.

По словам депутата, всего было отменено «20−30 незаконных решений о выделении земли».

Нуриддин Зайнитдинов также заявил, что его без оснований и доказательств обвинили в написании поста в Telegram-канале Kompromatuz, где отмечалось, что учителей школ и воспитателей дошкольных образовательных организаций заставили методом «паровоза» проголосовать за кандидатов от партии «Адолат» на внеочередных выборах в районный кенгаш.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев поддержал своего коллегу.

«То, что такое случается с активными депутатами, естественно в условиях нелогичного управления — две ветви власти возглавляет один человек (хоким — и глава исполнительной власти, и глава кенгаша депутатов)… Будем надеяться, что при таком нелогичном управлении на местах другие депутаты смогут набраться смелости и найти в себе силы поддержать своего коллегу», — написал он.

Нуриддин Зайнитдинов заявил, что пока не намерен оставлять свой депутатский пост, поскольку «это будет попиранием доверия людей, которые меня избрали».

Он также сообщил, что пока не обращался в правоохранительные органы.