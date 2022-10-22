В сентябре в Узбекистане было зарегистрировано 122,8 тысячи договоров купли-продажи автомобилей, что на 3% больше, чем в августе. Об этом сообщается в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).





Количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей.

На первичном рынке реализовано 29,8 тысячи автотранспортных средств (легковые, грузовики и другие), что составляет 24% от общего объёма проданных машин. За месяц объём предложения вырос на 43%, что связано с началом выдачи в конце августа договоров UzAuto Motors на обновленный Chevrolet Tracker, отмечают эксперты ЦЭИР. В годовом выражении рост составил 2,3 раза (+16,8 тысячи).





В сентябре продано 27767 новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем в предыдущем месяце. Из них — 25899 автомобили отечественного производства (+58% за месяц, +2,9 раза за год).

Несмотря на снижение с 1 мая таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей, объём их продаж с начала года увеличился не более чем на 30%. В прошлом месяце было реализовано 1868 импортных машин (+1,6% за месяц).





В связи с ростом предложения на новые автомобили продажи на вторичном рынке в сентябре сократились на 5,4% — до 93 тысяч машин.

Всего с начала года продано 1,1 миллиона автомашин, что более чем в 2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.