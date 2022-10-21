7 октября Центральный банк Узбекистана отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у двух частных банков — «Туркистон» и Hi-Tech Bank. Регулятор обосновал решение отсутствием достаточных резервов против возможных убытков по активам банков, превышением убытков банков 50% их регулятивного капитала, нарушением прав и интересов потребителей и другими нарушениями.

Отзыв лицензии у банка «Туркистон» привёл к серьезным проблемам у одной из крупнейших платёжных систем Oson, которая обслуживалась в нём. В интервью «Газете.uz» основатель и глава компании Фарход Махмудов рассказал о последствиях этого решения для его бизнеса.

— 7 октября Центральный банк сообщил об отзыве лицензий у банка «Туркистон» и Hi-Tech Bank. Какой была ваша реакция? Вы знали о том, что у банка плохое финансовое положение, планировали ли сменить банк?

— Мы работаем с банком больше трёх лет, но новость об отзыве лицензии я узнал из СМИ. В ту же неделю мы виделись с одним из руководителей банка, он отметил, что они привлекают новых инвесторов, со стороны всё выглядело нормально и довольно перспективно.

Однако проблемы с качеством сервиса у банка начались в течение этого года, по этой причине и учитывая платёжные показатели банка мы вывели часть своих платёжных инструментов и денег в другой банк. Но электронные деньги оставили, так как для миграции кошельков нужно было подготовить многие процессы на технической и юридической стороне. Параллельно мы вели переговоры с тремя банками на переход по части электронных денег, но не планировали выводить их в срочном порядке.

Важно отметить, что частично нашим SOS-решением, когда банк «Туркистон» закрылся, стала миграция в максимально короткие сроки в «Алокабанк». С ними у нас уже был контракт, их руководство очень помогло, нам было важно не подвести наших пользователей.

— Как отреагировали ваши пользователи? Сколько жалоб вы получили?

— Нам пришлось на некоторое время отключить оборот электронных денег Oson — это требовалось для перехода в другой банк. Только в этот момент мы получали звонки, но в остальном все прошло незаметно для многих наших пользователей, так как при разработке системы был заложен сценарий риска по экстренной смене банка эмитента. У нас был готовый технический сценарий, что и помогло нам при переходе.

— Как это решение сказалось на вашем бизнесе? Какой ущерб вы понесли?

— У компании заморожены средства на 7,5 млрд сумов, также остановились транзакции, которые проводились через банк «Туркистон». На кон была поставлена репутация Oson и доверие к электронным деньгам. Этот проблема коснулась наших британских и российских коллег и партнеров. Со стороны наших зарубежных партнёров были выдвинуты претензии из-за остановки транзакций, самое главное — это репутационный ущерб.

— Что вам ответили в Центральном банке, когда вы обратились за разъяснениями?

— Регулятор работает по нормам закона, что и требуется от него. Он отзывает лицензию у банков, когда те нарушают и не исправляют свои ошибки. Со стороны регулятора были показаны риски, которые мы не учли. Нам дали разъяснение ситуации и проконсультировали, как быстро перенести электронные деньги в другой банк, и, конечно же, появилось правило выбора банка для эмиссии карт и электронных денег.

То, что случилось с этими банками, может произойти и у других маленьких коммерческих банков, а это большой риск для финтех-компаний, который мы не учли. Финтех разворачивает свой продукт долго, и резкое закрытие банка стоит финтеху всего продукта, который он реализовал в этом банке.

— Какова вероятность, что вы можете лишиться денег пользователей?

— Мы восстановили оборот электронных денег Oson за счёт собственных средств, и теперь риска для наших пользователей нет. Эти риски мы взяли на себя. Есть вероятность потери наших средств, если у банка не хватит активов, чтобы погасить кредиторские задолженности.

— Что будет с сервисом Oson далее? Он продолжает работать? Как такая ситуация сказывается на настроении инвесторов и их желании вкладывать средства в Узбекистан?

— Система Oson остановила работу только на несколько минут, это был момент инвентаризации пользователей и их электронных денег для перехода в другой банк. Система работает в штатном режиме и транзакции проходят без сбоя.

Для инвесторов эта ситуация стала сигналом о том, что все же есть некоторые отрасли, до которых все еще не дошли новые стандарты развития, а также показала, кто отстает от тенденции роста страны. Думаю, что регулятор всё же будет приводить в порядок банковскую отрасль для того, чтобы впредь не было подобных ситуаций.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— У финтех-компаний в Узбекистане есть трудности в партнерстве с банками, так как многие банки считают их своими конкурентами, что мешает росту партнерства в выпуске банковских продуктов на наших платформах. Мы как финтех-компания часто сталкиваемся с такими проблемами.

Финтех — это агрессивно растущая отрасль, и для роста таким компаниям нужны технологичные банки-партнеры. Мы сейчас оцениваем состояние и структуру компании и готовим план по трансформации Oson в банк, где, развиваясь сами, параллельно будем создавать готовые инструменты для финтех и e-commerce, так как мы уверены в том, что Узбекистан станет IT-хабом и для всех этих компаний понадобится свой банк, который общается на их языке.

Кроме того, у растущей молодежи уже другие требования к финансовым услугам, которые мы будем реализовывать у себя для «Нового Узбекистана».

— Некоторые клиенты Hi Tech Bank сообщили, что хотя лицензия была отозвана без уведомления клиентов банка 7 октября, платежи по UzCard, Humo и банковские переводы не работали уже с 16:00 6 октября. У вас была аналогичная ситуация?

— У нас платежи остановились в день отзыва лицензии, а по поводу другого банка мы не имеем информации.