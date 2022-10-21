Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом сообщил, что почти все страны альянса ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал поддержку Швеции и Финляндии. «Это немыслимо, чтобы союзники не поддерживали Швецию и Финляндию, если они окажутся под каким-либо давлением», — заявил генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг отметил, что многие страны-члены альянса предоставили потенциальным новым членам гарантии безопасности.

На сайте Парламентской ассамблеи НАТО сообщается, что в ближайшее время ратифицировать принятие в альянс новых членов предстоит Венгрии и Турции, последним двум странам, которые еще не утвердили вступление в НАТО Швеции и Финляндии.