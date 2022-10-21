В четверг, 20 октября, Европейский совет «в рекордно короткие сроки» ввёл новые санкции в отношении Ирана, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Совет объяснил это тем, что иранская компания Shahed Aviation Industries поставляет дроны Shahed России.

В тот же день к Евросоюзу подключилась Великобритания. Британское Министерство финансов ввело санкции в отношении трёх граждан Ирана и предприятия-производителя дронов за предполагаемое применение беспилотников иранского производства Россией в Украине.

Под королевские санкции попали начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мухаммед Хусейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при Министерстве обороны Ирана генерал Сайед Ходжатолла Гурейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Сайед Агаджани. Также санкции введены против компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

К санкциям против Ирана намерены присоединиться и США.

«По нашим оценкам, иранские военные находились в Крыму и помогали России в [военных] операциях. Тегеран в настоящее время ведет непосредственные боевые действия на местах и посредством предоставления оружия наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине», — заявил журналистам официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее The Washington Post сообщал, что Иран поставляет России ударные беспилотники для войны с Украиной. Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что города страны подвергаются атакам дронов-камикадзе.