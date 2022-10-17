Утром 17 октября в столице Украины Киеве произошли по крайней мере четыре взрыва, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Первые два прозвучали около 7:00 по местному времени в Шевченковском районе Киеве.

«В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики — на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Виталий Кличко в Telegram.

Позже он сообщил, что в этом же районе прозвучали ещё два взрыва — около 8:30.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что атаки были совершены дронами-камикадзе.

За полчаса до взрывов в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Местные СМИ отмечают, что сначала появились сообщения о пролете дронов-камикадзе над регионом, позже — о взрывах в столице и пригороде.