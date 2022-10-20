Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и ещё шестерых лиц. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» Аброру Курбонмуратову сообщили адвокат хокима, должностные лица хокимията и пресс-секретарь прокуратуры Сурхандарьинской области Алишер Бобомуродов.

Вместе с экс-хокимом задержаны бывший первый заместитель хокима Гайрат Эламанов, бывший заместитель хокима по строительству Шухрат Рахмонкулов, архитектор города, руководитель и проектировщик торгового комплекса «Яшил дунё» и застройщик комплекса. Из-за тайны следствия в чём конкретно подозреваются эти лица, не сообщается.

Корреспондент «Газеты.uz» посетил следственный изолятор №9 в Термезе для уточнения факта задержания должностных лиц. Информацию о задержанных подтвердили сотрудники СИЗО.

Источники сообщили, что в отношении Исроила Худойбердиева возбуждено уголовное дело по статьям 207 (должностная халатность) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.

Бывшему первому заместителю хокима Гайрату Эламанову предъявлено обвинение по статье 167 УК (хищение путём присвоения или растраты). Он был заключен под стражу в качестве меры пресечения через несколько дней после задержания бывшего хокима.

Задержан также Шухрат Рахмонкулов, работавший в 2017—2018 годах заместителем хокима.

Дехканский рынок «Яшил дунё». Фото: Аброр Курбонмуратов / «Газета.uz».

По данным источников, 14,8 млрд сумов, уплаченных предпринимателями за строительство магазинов в торговом комплексе «Яшил дунё», могли быть незаконно растрачены должностными лицами. Адвокат хокима сообщил «Газете.uz», что эти средства были направлены на устранение многих недостатков в городе.

Следственные действия ведёт Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются также сотрудники хокимията Термеза и предприниматели, владеющие магазинами в комплексе.

По данным источников «Газеты.uz» в правительстве, в Сурхандарьинской области проводятся масштабные проверки после распространения аудиозаписей с голосом хокима области Туры Боболова и его критики со стороны президента.

В конце сентября глава Администрации президента Сардор Умурзаков отчитал Туру Боболова и поручил первому заместителю советника Кахрамону Куранбаеву создать рабочую группу и изучить ситуацию в области.

«Ситуация нехорошая, надо наводить порядок. При необходимости привлечь к уголовному делу. Надо всё поднять, белое должно стать белым, чёрное — чёрным, навести порядок. Тех, кто виноват, надо привлечь к уголовной ответственности. Это обеспечит Генеральная прокуратура. А вы дадите объективную оценку. Вы предоставите мне информацию через неделю. Мы сообщим нашему уважаемому президенту», — отмечал глава АП.

Исроил Худойбердиев занимал пост хокима Термеза с февраля 2017 года по сентябрь 2022 года.