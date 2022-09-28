В среду утром в Telegram-каналах распространилась аудиозапись с селекторного заседания под председательством руководителя Администрации президента Сардора Умурзакова, которое прошло во вторник. Мы писали, что в ходе собрания было сообщено об увольнении хокимов пяти районов и директора агентства «Узбекчорванасл», а также наказании главы Сурхандарьинской области Туры Боболова в виде штрафа.

На записи глава администрации сначала отчитывает, а затем увольняет трёх хокимов Андижанской области. Хокиму Андижанского района Абдужаббору Эгамбердиеву припомнили то, как он принимал граждан. Пресс-служба хокимията района публиковала фотографии с народных приёмов, где хоким и другие представители хокимията сидят в беседке, а жители стоят или сидят на расстоянии нескольких метров от него уровнем ниже.

«Хоким Андижанского района господин Эгамбердиев не сидит в беседке на селекторном совещании? Все это видели, мы из-за вас опозорились на весь мир. Была отговорка, что якобы это для соблюдения дистанции. Если вы хотели соблюдать дистанцию, сидя в беседке, то почему вы посадили руководителей секторов рядом с собой? Неуважение, надменность, высокомерие по отношению к гражданам, что это?» — сказал Сардор Умурзаков.

«Это стало причиной бурного обсуждения и возмущения общественности в социальных сетях. Вы дискредитировали перед общественностью не себя, не хокимият Андижанского района, а всю государственную систему, всю президентскую команду. Поэтому сегодня наш уважаемый президент принял решение. Во-первых, вы будете освобождены от занимаемой должности. Во-вторых, вашим действиям будет дана правовая оценка. Покиньте зал», — отметил он.

Хоким Асакинского района Мансурбек Алихонов был наказан за нарушения при выделении земель.

«56 решениями незаконно выделены 2390 га земли. В 2021—2022 годах, всего за полтора года возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконных случаев, связанных с выделением земель. Нигматилла Тулкинович (генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев — ред.), верно? Поэтому сегодня решением нашего уважаемого президента вы тоже освобождены от занимаемой должности. Покиньте зал, вы не имеете права находиться в этом зале», — сказал глава администрации.

Хоким Пахтаабадского района Андижанской области Эльёрбек Усмонов был уволен предположительно из-за выделения нецелевого льготного кредита и других случаев.

«По вашему поручению в рамках программы „Каждая семья — предприниматель“ 291 льготный кредит на сумму 4,8 млрд сумов был выдан фермерскому хозяйству „Барлос асали“ за скот. Сейчас изучается, действительно ли овцы были доставлены гражданам, а также расследуются другие случаи, ведётся отдельная проверка. Это своим путём, у меня сейчас на столе лежат [документы] о двух случаях с доказательствами, фотографиями и аудио. Сегодня по поручению нашего уважаемого президента вы освобождаетесь от занимаемой должности. Покиньте зал», — сказал он.

Сардор Умурзаков обратился к хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову и поручил «оперативно принять меры по трём хокимам».

«Пусть у хокимов при выходе заберут удостоверения. Пусть выгонят их с позором, не подпускают к зданию», — заявил он.

Хоким Ферганского района Ферганской области Шухратжон Муминов был уволен за несоблюдение требований законов в сфере земельных отношений и «другие серьёзные нарушения закона».

«Вы прекрасно знаете, что возбуждено отдельное уголовное дело. В вашем районе вынесены решения о выделении земельных участков без конкурса. Вы также прекрасно знаете, что произошло в обмен на закрепление более 25 га плодородных земель. Господин Муминов, можете не писать, закройте блокнот и уберите ручку в карман. По решению нашего уважаемого президента хоким Ферганского района Муминов освобождён от занимаемой должности. Выйдите из зала. [Хоким Наманганской области] Хайрулла Хайитбаевич, пусть он сдаст свое удостоверение. Будет ли он привлечен к уголовной ответственности или нет — это мы обсудим через две недели», — заявил глава Администрации президента.

От своей должности спустя шесть месяцев также освобождён хоким Нурабадского района Самаркандской области Шерали Юлдашев.

«Господин Юлдашев. Новый хоким, не прошло и полугода. Кажется, он считает, что хоким должен заниматься насилием, говорить „я“, подходить к делу „по-барски“. Полугодичный хоким… 23 августа он применил физическую силу к специалисту аппарата районной администрации за невыполнение поставленной задачи в срок. Бедный работник аппарата, даже если бы он захотел, из-за своей тактичности и воспитания не смог ответить ему. В каком веке мы живем? Таким должен быть хоким в Новом Узбекистане? Господин Юлдашев, вы взяли за привычку унижать руководителей ведомств и организаций и подчинённых перед гражданами всякими оскорбительными словами. Кто вам это позволил?» — спросил Сардор Умурзаков.

«Вы опозорили себя, свою семью, всю область и государственную систему. Есть аудиозапись и расшифровка каждого произнесенного вами оскорбления, всё лежит здесь. Самое печальное, что нашего уважаемого президента очень задело, когда он всё это увидел и услышал. Поэтому сегодня наш уважаемый президент принял решение, что вы недостойны должности хокима. Сегодня вы будете освобождены от должности. Покиньте зал. На выходе заберите у него удостоверение», — заявил он.

Кроме того, за «неподобающие действия» в гостинице во время служебной поездки в Наманганскую область, а также другие недостатки в работе уволен директор агентства «Узбекчорванасл» Бахтиёр Атамурадов.

«Большой человек, выходите к микрофону. Не ошибусь, если скажу „весь мир“… Мне даже из-за границы прислали в Telegram ваши приключения. Во время служебной командировки в Наманганской области… и так далее, и так далее. Ладно, я не буду говорить это при всех. Все видели, что вы сделали. Такая ситуация не соответствует поведению, уровню и положению [руководителя] государственного органа, республиканского органа. Вы опозорили и дискредитировали государственную систему. Достойны ли вы сейчас стоять перед всеми? Сколько вы работали в банке… Решением нашего уважаемого президента сегодня вы тоже освобождены от занимаемой должности. Покиньте зал, господин Атамурадов. Пусть сдаст своё удостоверение охране», — сказал Сардор Умурзаков.

В конце записи глава Администрации президента отчитал хокима Сурхандарьинской области Туру Боболова. Ранее в сети появились три записи с его голосом, на которых он оскорбляет других людей.

«Вы не служите примером многим хокимам районов и руководителям секторов. Я вынужден сказать вам об этом сегодня перед всеми. Слова, которые распространились в интернете… Вы сказали, что это монтаж и так далее. Была проведена экспертиза — всё это ваши слова. Сегодня по указанию нашего уважаемого президента решено наложить штраф в размере 40% от вашей зарплаты», — сообщил он.

Сардор Умурзаков поручил первому заместителю советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамону Куранбаеву создать рабочую группу и изучить ситуацию в области.

«Кахрамон Кучкарович, вам задание: завтра же вы сформируете группу и возглавите её. В общем, ситуация нехорошая, надо наводить порядок. При необходимости привлечь к уголовному делу. Надо всё поднять, белое должно стать белым, чёрное — чёрным, навести порядок. Тех, кто виноват, надо привлечь к уголовной ответственности. Это обеспечит Генеральная прокуратура. А вы дадите объективную оценку. Вы предоставите мне информацию через неделю. Мы сообщим нашему уважаемому президенту», — сказал глава администрации.