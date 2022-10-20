В начале месяца в посольстве Узбекистана в Берлине состоялась презентация программы Aral Dream («Аральская мечта») и премьера короткометражного фильма «Sho'rxok» («Солончак»), сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Авторы проекта отмечают, что в отличие от известных глобальных катастроф, таких как авария на Чернобыльской АЭС, лесные пожары в Амазонии, ядерная катастрофа на «Фукусиме-1» и других, многие жители планеты не информированы о существовании масштабной экологической проблемы в Приаралье.

Программа направлена на то, чтобы рассказать об Аральской трагедии, привлечь внимание международного сообщества и СМИ, политиков, мировой, культурной и творческой элит.

В рамках кампании планируется создать международную негосударственную некоммерческую организацию «Орол орзуси», открыть её филиалы в Вашингтоне (США) и других мировых столицах, привлечь средства иностранных благотворителей и доноров для реализации проектов в Приаралье.

Кроме того, намечено создать сеть «послов Аральского моря» из мировых политиков, звёзд кино, музыки и других известных людей, продвигать коллекцию музея имени Игоря Савицкого в Нукусе с организацией выставок, объекты материального и нематериального культурного наследия Приаралья и Узбекистана для их включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект также предусматривает проведение международного молодёжного фестиваля «Беш ташаббус» в Нукусе, молодёжную экологическую акцию, выделение грантов на обучение в зарубежных вузах талантливой молодёжи Приаралья, учреждение премии имени героя Узбекистана Алланияза Утениязова за лучшее выступление в формате TED среди детей в возрасте 9−13 лет.

Программа также нацелена на продвижение резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Приаралью, развитие инвестиционного, туристического и культурного потенциала региона, развитие интеллектуального и культурного развития молодёжи региона. С программой можно ознакомиться на сайте araldream.com.

Фильм «Солончак» рассказывает о связи людей и Аральского моря. По сюжету известный фотограф приезжает в местность, где когда-то было море, в поисках идеального пейзажа, который позволит запечатлеть всю трагедию в одном кадре. Он встречает пожилую женщину, заранее готовящуюся к своим похоронам. С её помощью он понимает, насколько тесно связаны люди и ушедшее море. Произведение создано программой Aral Dream и Министерством туризма и культурного наследия.

По замыслу авторов проекта, фильм должен помочь привнести проблематику Приаралья в мировое искусство. «Солончак» с субтитрами на английском и русском языках участвует в конкурсной программе международных фестивалей. Рассматриваются варианты его показа на зарубежных телеканалах и платформах.

Ранее мы сообщали, что в Берлине также прошёл показ второго эпизода фильма «O'zbekistonlik» о двух узбекистанцах, живущих за рубежом: главе компании по запуску спутников Exolaunch Дмитрии Богданове и аналитике в Tesla Муштарий Шарифовой.