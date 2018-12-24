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УЧИТЕЛЬ ИЗ НУКУСА
Герой Узбекистана, народный учитель Алланияз Утениязов своими руками построил десятки
зданий в Нукусе.

Память о подлинном Учителе жива в подаренных им школах, детских садах и больницах.



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«Может быть отдохнешь, Алланияз? Пусть молодые поработают», —
спрашивает его жена Расбеке.

«Рано ты на покой меня призываешь», —
отшучивается Алланияз Утениязов.
«Вон в кишлаке медпункт покосился. Вот сделаю, тогда подумаем об отдыхе».
Таким, полным сил, застал Учителя корреспондент газеты «Комсомолец Узбекистана» в 1988 году. Тогда Алланиязу Утениязову было 52 года. И к этому возрасту он уже стал подлинным народным героем. Со студенческих лет и до самой своей смерти он трудился во благо других. Рука Учителя протянулась на помощь детям, сиротам, старикам, инвалидам и просто бедным людям.
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СТРОИТЕЛЬ
Достоверных сведений о том, сколько же всего зданий построил Алланияз Утениязов — нет. Национальная энциклопедия Узбекистана говорит о 40 жилых домах, 2 школах, 2 детских садах, 2 больницах и одной библиотеке. Другие источники говорят о 42 жилых домах и более 860 тысячах кирпичей, лично уложенных Алланиязом Утениязовым. Старые советские газеты сообщают еще и о детском доме, школьном клубе и производственных мастерских.
Очевидцы рассказывают, что подсчитать, сколько же он на самом деле построил зданий и сделал добрых дел — невозможно. Алланияз Утениязов пытался помочь всем, кто обращался к нему. «Он всегда старался понять человека. Переживал вместе с ним его проблемы. Он был очень духовным человеком, скромным, и никогда не рекламировал себя», — рассказал Кудайберген Наурызбаев, лично знавший Учителя.
«Человек-комбайн» — так прозвали его за неимоверное трудолюбие жители Нукусского района. В студенческие годы на факультете иностранных языков Каракалпакского педагогического института он носил прозвище Универсал. В честь популярной тогда модели трактора.

Его однокурсники и не подозревали, чем Алланияз занимался на каникулах. После первого же курса он построил в родном ауле дом для стариков Курбаниязовых. Бесплатно. Это был его первый дом. Он сам приготовил несколько тысяч кирпичей для него.


После института Алланияз вернулся в свой кишлак, тогда бывший отделением совхоза «Нукус», а ныне ставший частью столицы Каракалпакстана. И сорок лет преподавал в одной и той же школе. А в свободное время, на выходных и летом — строил здания для людей в своем краю.
УЧИТЕЛЬ
Отец Алланияза Утениязова погиб в 1943 году в битве на Курской Дуге. Но перед смертью он прислал своей семье письмо, в котором были такие строки: «... Тут говорят, что многих ребятишек эвакуируют к нам в Узбекистан. Если и в наш кишлак привезут, приютите...»
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Алланияз выполнил наказ своего отца. Он не только посвятил свою жизнь воспитанию детей, но и приводил сирот к себе домой. После войны их было так много, что Учитель решил построить для них детский дом. Но и этого ему было недостаточно. На заработанные на хлопковом поле деньги он купил для дома мебель и гостинцы детям.

«Мне всегда очень больно смотреть в глаза этим малышам. Бывало, только появишься на пороге, и гурьбой бегут к тебе, обнимают...», —рассказывал в 1988 году в одном из интервью Алланияз Утениязов.

Мы заходим в нукусскую школу номер 8, в которой Алланияз Утениязов работал всю жизнь. Это уже новое ее здание, построенное в 1986 году. На стенах — портреты Учителя, на партах — сочинения учеников, написанные к его недавнему 80-летнему юбилею. Всю жизнь Алланияз учил здесь детей Каракалпакстана английскому языку. Сегодня в этой же школе английский язык преподает его дочь.
«Он был очень добрым человеком. Это отражалось на его лице. Хорошим педагогом, добросовестным. С детьми он всегда был очень спокойным. Ругал, но никогда не бил их, конечно. Дети его очень любили, как своего отца», — рассказывает директор школы Аклима Саипова, которой посчастливилось работать вместе с Алланиязом Утениязовым.

Аклима вспоминает, что Алланияз очень хорошо говорил на английском, но при этом он никогда не был за границей: «Он не покидал родных краев. Только в 2001 году один раз побывал в санатории в Фергане».

За помощью к Алланиязу Утениязову обращались все отчаявшиеся люди, зная, что он не откажет. Его рабочий стол был полон писем с просьбами. Айтбай Исматуллаев потерял здоровье, ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы. Учитель построил ему трехкомнатный дом. Еще один дом — для потерявшей на войне пятерых сыновей и мужа старушки из совхоза имени Жданова в Нукусском районе. Это лишь немногие из добрых дел Учителя, о которых стало известно.
В Кожан-ауле не было собственной школы, и детям приходилось пешком преодолевать огромное расстояние, чтобы попасть в школу в Нукусе. Алланияз Утениязов узнал про эту проблему, и построил в ауле собственную школу. Мы побывали в ней. Сегодня рядом высится современное здание, поднятое уже при независимости. Но маленькое, тесное здание Учителя и сейчас наполнено партами. Оно все еще ждет своих учеников.
Любовь Алланияза Утениязова к своему родному краю поистине не знала границ. В 1999 году, в возрасте 63 лет, неподалеку от своего совхоза он собственноручно высадил сад. С огромным размахом — на территории в почти 25 футбольных полей. Учитель посадил здесь урюк, яблоки и сливы. Не для себя. Для того, чтобы раздавать плоды неимущим и детским домам.


«В 2001 году случилась засуха. Алланияз сам таскал воду ведрами, чтобы полить каждое дерево», — говорят очевидцы. Сейчас за садом ухаживает семья Утениязова. На хашар сюда приходят школьники и студенты. Все знают, что это сад Учителя. Никто не смеет ломать здесь деревья или воровать фрукты.
ЧЕЛОВЕК
Одному человеку удалось сделать то, на что, порой, неспособны сотни. Но никто не последовал примеру великого Учителя. Это беспокоило его при жизни. «Не нашлось сподвижников, последователей дела Алланияза. Именно это и расстраивало Алланияза Утениязовича», — с горьким чувством сообщил в 1988 году корреспондент «Комсомольца Узбекистана», повидавший Учителя.
Тремя годами раньше Алланияз Утениязов сам поделился своей болью с народным писателем Каракалпакстана Тулепбергеном Каипбергеновым: «Люди отличаются не только ростом, но и, простите за красивость, размером души. Каждый по-своему понимает человеческий долг. Перед летними каникулами я встал на педсовете и сказал о третьей бригаде. Что, мол, там ни медпункта, ни яслей, надо срочно строить, и, кто может, пусть придет поможет. Поглядели учителя друг на друга, глаза опустили… Так и не пришел никто».
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Учитель рассказал Писателю: «Бывало, летом работаешь, пройдет мимо кто из дирекции или из профкома, даже не остановится, не поглядит. А если и подойдут, так с попреком, с нравоучением: «Зачем тебе, мол, все это?» Государство, дескать, позаботится! Согласен, государство заботится. Но не на всех сразу этой заботы хватает. А может и так: расхватывают ее те кто половчее да понастырнее. Вот у нас один инвалид войны ходил насчет жилья. Ходил, ходил — и в райисполком, и в райком, и даже в Верховный Совет республики обращался — все обещают да обещают. Ну он и пришел ко мне. Построил я ему дом…»
В 1992 году Алланиязу Утениязову было присвоено звание «Народного учителя Узбекистана». В 1995 году он получил орден «Мехнат шухрати». А в 2001 году, за пять лет до своей смерти — высшую награду страны, звание «Герой Узбекистана».
В публикации использованы материалы из статьи «Дон Кихот из Нукуса» газеты «Комсомолец Узбекистана» (1988), публикации «Лик доброты» народного писателя Каракалпакстана Тулепбергена Каипбергенова (1985) и фильма «Есть такой человек» режиссера Туренияза Калимбетова («Узбеккино», 2002 год).
«Газета.uz» выражает благодарность Кудайбергену Наурызбаеву и Аклиме Саиповой за помощь в подготовке этой публикации и за сохранение памяти об Алланиязе Утениязове.
Фото и видео: Эльёр Нематов
Текст: Никита Макаренко
Верстка и дизайн: Эльёр Нематов

Монтаж видео: Никита Макаренко и Эльёр Нематов
Текст к видео: Никита Макаренко
Музыка к видео: "Wave", United Taklif Band (Узбекистан)

Использование фото-, видео- и аудиоматериалов без разрешения редакции «Газеты.uz» запрещено.