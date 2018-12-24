УЧИТЕЛЬ ИЗ НУКУСА

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Очевидцы рассказывают, что подсчитать, сколько же он на самом деле построил зданий и сделал добрых дел — невозможно. Алланияз Утениязов пытался помочь всем, кто обращался к нему. «Он всегда старался понять человека. Переживал вместе с ним его проблемы. Он был очень духовным человеком, скромным, и никогда не рекламировал себя», — рассказал Кудайберген Наурызбаев, лично знавший Учителя.
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Алланияз выполнил наказ своего отца. Он не только посвятил свою жизнь воспитанию детей, но и приводил сирот к себе домой. После войны их было так много, что Учитель решил построить для них детский дом. Но и этого ему было недостаточно. На заработанные на хлопковом поле деньги он купил для дома мебель и гостинцы детям.
«Мне всегда очень больно смотреть в глаза этим малышам. Бывало, только появишься на пороге, и гурьбой бегут к тебе, обнимают...», —рассказывал в 1988 году в одном из интервью Алланияз Утениязов.
Мы заходим в нукусскую школу номер 8, в которой Алланияз Утениязов работал всю жизнь. Это уже новое ее здание, построенное в 1986 году. На стенах — портреты Учителя, на партах — сочинения учеников, написанные к его недавнему 80-летнему юбилею. Всю жизнь Алланияз учил здесь детей Каракалпакстана английскому языку. Сегодня в этой же школе английский язык преподает его дочь.
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Тремя годами раньше Алланияз Утениязов сам поделился своей болью с народным писателем Каракалпакстана Тулепбергеном Каипбергеновым: «Люди отличаются не только ростом, но и, простите за красивость, размером души. Каждый по-своему понимает человеческий долг. Перед летними каникулами я встал на педсовете и сказал о третьей бригаде. Что, мол, там ни медпункта, ни яслей, надо срочно строить, и, кто может, пусть придет поможет. Поглядели учителя друг на друга, глаза опустили… Так и не пришел никто».
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Учитель рассказал Писателю: «Бывало, летом работаешь, пройдет мимо кто из дирекции или из профкома, даже не остановится, не поглядит. А если и подойдут, так с попреком, с нравоучением: «Зачем тебе, мол, все это?» Государство, дескать, позаботится! Согласен, государство заботится. Но не на всех сразу этой заботы хватает. А может и так: расхватывают ее те кто половчее да понастырнее. Вот у нас один инвалид войны ходил насчет жилья. Ходил, ходил — и в райисполком, и в райком, и даже в Верховный Совет республики обращался — все обещают да обещают. Ну он и пришел ко мне. Построил я ему дом…»