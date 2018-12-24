УЧИТЕЛЬ ИЗ НУКУСА

«Он был очень добрым человеком. Это отражалось на его лице. Хорошим педагогом, добросовестным. С детьми он всегда был очень спокойным. Ругал, но никогда не бил их, конечно. Дети его очень любили, как своего отца», — рассказывает директор школы Аклима Саипова, которой посчастливилось работать вместе с Алланиязом Утениязовым.



Аклима вспоминает, что Алланияз очень хорошо говорил на английском, но при этом он никогда не был за границей: «Он не покидал родных краев. Только в 2001 году один раз побывал в санатории в Фергане».



За помощью к Алланиязу Утениязову обращались все отчаявшиеся люди, зная, что он не откажет. Его рабочий стол был полон писем с просьбами. Айтбай Исматуллаев потерял здоровье, ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы. Учитель построил ему трехкомнатный дом. Еще один дом — для потерявшей на войне пятерых сыновей и мужа старушки из совхоза имени Жданова в Нукусском районе. Это лишь немногие из добрых дел Учителя, о которых стало известно.

