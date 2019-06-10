Архитектурная компания из Великобритании Benoy представила видение мастер-плана Нового Ташкента, который планируется построить на противоположной стороне реки Чирчик на площади более 20 тысяч га.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията столицы, Benoy является одной из трех компаний, предложивших концепцию Нового Ташкента на рассмотрение градостроительной комиссии. Предлагаем читателям посмотреть, каким может быть город, реализованный британскими архитекторами (изображения можно увеличить).

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Концепция мастер-плана предусматривает проживание в городе примерно 2 миллионов человек, что сопоставимо с нынешним населением столицы Узбекистана. В первой фазе проекта на территории 2160 га планируется построить административный район с министерствами, посольствами и другими госорганами.

Первая фаза проекта (Phase 1).

При разработке концепции применялась методика планирования, основанная на трансектах (позволяет адаптировать генплан в зависимости от приоритетности параметров), и передовые инструменты параметрического проектирования.





«Наше видение для Нового Ташкента заключается в том, что это город, полностью доступный для пеших и велосипедных прогулок. Новый Ташкент предназначен для людей, для их прогулок, занятий бегом. Мы выступаем за здоровый образ жизни, за зеленые пространства, за новый город-сад, который станет лучшим в мире», — говорит директор Benoy Джон Дейвс (John Dawes).

Команда архитекторов Benoy предложила несколько вариантов мастер-плана, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Проект основан на виртуальной технологической платформе, которая обеспечивает гибкость в процессе реализации мастер-плана и по мере роста города.

Мастер-план может быть адаптирован к разным приоритетам (социальным, экономическим, экологическим).

«При разработке проекта учитывались такие параметры, как плотность населения, распределение земель по их назначению, высота застройки, размещение зеленых насаждений, социальная инфраструктура и ряд других. Подготовлены руководство по проектированию зданий и улиц. По мере изменения и адаптации этих параметров в будущем, будет меняться и мастер-план, т. е. обратная связь между мастер-планом и реальным городом будет практически мгновенной», — утверждают в Benoy.

Город предлагается спланировать так, чтобы в нем было несколько «центров притяжения», в том числе административный район, центральный деловой район, остров между «старым» и «новым» Ташкентом, торговый район, район аэропорта и другие. Все они будет связаны обширной ландшафтной сетью.

Текущий вид территории, где планируется строить Новый Ташкент.

На предполагаемой территории строительства нового города сейчас находятся сельскохозяйственные земли со сложной сетью ирригационных каналов. Это момент нашел отражение в видении столицы с разветвленной сетью городских каналов, выступающих в качестве «источника жизненной силы» города. Будучи частью сети зеленых насаждений, они свяжут районы нового города и создадут последовательность из различных природных и регулярных ландшафтов, объединяя реки по обе стороны города.

Остров между старым и новым городом.

На стыке старого города с новым посередине реки Чирчик будет расположен остров. На острове и берегах реки появится доступное жилье, а также недвижимость среднего и высокого класса, пункты торговли, места для досуга и развлечения. «Река Чирчик будет превращена в национальное достояние», — обещают архитекторы.

Расположение торгового района и района аэропорта.

«Концепция мастер-плана точно и оригинально отвечает потребностям Узбекистана и его столицы, при этом она остается гибкой, адаптируемой и ориентированной на будущее, чтобы отвечать на будущие запросы», — сказал Хакан Агча (Hakan Agca), руководитель направления мастер-планирования и городского дизайна.

Специалист рассказал, каким должен выглядеть каркас нового города. Во-первых, это зеленые насаждения. Из 20 тысяч га общей территории 5000 га отводятся для общественных ландшафтов (25%, или 25 кв. м на человека против 13% (3 кв. м) в Токио и 33% (27 кв. м) в Лондоне). С учетом зеленых насаждений вокруг города их общая площадь составит 7000 га, или 35% территории (35 кв. м), что даже больше, чем в Лондоне.

Во-вторых, разветвленная сеть каналов, на берегах которых разместятся общественные пространства, жилые и офисные зоны. В-третьих, транспортная инфраструктура города будет связана с транспортной сетью существующего Ташкента, включая метрополитен, железнодорожную сеть и магистральные улицы.

«Открытые пространства и ландшафт крайне важны для любого города. Мастер-планы могут выглядеть красиво с высоты, но намного важнее, что чувствуют люди изо дня в день», — подчеркнул Хакан Агча.

К северо-востоку от города разместится административный район столицы-двойника. Здесь разместится новый центр управления страной, куда переедут резиденция президента, министерства, ведомства и посольства.

Центральный деловой район.

Сердцем экономики города станет Центральный деловой район, сливающийся с Национальным парком, сеть которого объединит все районы города.

Каждый район будет иметь уникальную черту и развитую социальную инфраструктуру, включая объекты здравоохранения, образования, досуга и торговли, а также обширные зеленые зоны и общественные пространства.

«Здоровье, благосостояние и экологическая устойчивость станут основой города благодаря сети зеленых насаждений», — подчеркивают в Benoy.

«Новый город должен вдохнуть новую жизнь в Ташкент, а не заменить его», — отметил Хакан Агча. «Мастер-план нацелен на удовлетворение потребностей будущего поколения. Основная идея в том, чтобы создать место для людей, которые еще не родились. Это всегда догадка, всегда предположение. И для Нового Ташкента это наше лучшее предположение. Самое главное — оно адаптивное и гибкое».