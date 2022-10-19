Министерство энергетики Узбекистана предупредило о возможных кратковременных перебоях в подаче электроэнергии в некоторых районах Ташкента, а также в Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ферганской областях.

Такой прогноз специалисты министерства делают в связи с загрязнением воздуха мелкими пылевыми частицами, осевшими, в том числе, на линиях электропередачи, а также дождями, которые, по данным Узгидромета, в ближайшие дни составляют от 70 до 90% месячного объёма осадков. Пыль и грязь, а также обильные осадки могут привести к локальным повреждениям, говорится в сообщении.

Министерством сформированы аварийные бригады для устранения возможных сбоев. Жителей просят сообщать о таких случаях в территориальные предприятия электроснабжения.