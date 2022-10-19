Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 октября провёл совещание по ожидаемым результатам в аграрной сфере по итогам года и задачам на следующий год, сообщила пресс-служба главы государства.

В связи с изменением климата и сложной ситуацией в мире продовольственная безопасность становится серьезной проблемой, отметил президент. Ожидается, что цены на сельскохозяйственную продукцию в мире будут расти. В такой ситуации в первую очередь необходимо удовлетворить спрос населения и в полной мере использовать экспортные возможности. Отметив эти факторы, Шавкат Мирзиёев перечислил актуальные задачи в сфере.

«Продовольственная безопасность стоит на первом месте. Если не продолжим реформы в сельском хозяйстве, [не сможем] обеспечить продовольственную безопасность… Мы неспроста уделяем особое внимание и часто обсуждаем вопросы сельского хозяйства. Оно составляет четвёртую часть нашей экономики. С ним связаны благополучие нашего народа, стабильность цен, рабочие места», — сказал он.

Президент затронул вопрос повышения урожайности за счёт эффективного использования земельных и водных ресурсов. Он указал на важность помогать фермерам в определении состава почвы, выборе семян, защите урожая от вредителей.

Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о проведении лазерного нивелирования 200 тысяч гектаров площадей. Для земель, на которых выросла урожайность, будут выделяться субсидии, а расходы фермеров на приобретение лазерных нивелиров будут компенсированы.

Кроме того, планируется внедрить капельное орошение на 260 тысячах га земель, дождевое орошение — на 25 тысячах га, дискретный метод полива — на 15 тысячам га. Прогнозируется, что за счёт этих мер удастся сэкономить 2 млрд кубометров воды на 500 тысячах га земли в 2023 году и 2,2 млрд кубометров на 530 тысячах га в 2024 году.

Президент также поставил задачу запустить совместно с зарубежными компаниями проекты эффективного управления водными ресурсами в регионах. Для автоматизации управления водными ресурсами Кашкадарьинской области (с самым низком показателем охвата населения питьевым водоснабжением) планируется проект с австралийской Rubicon, основанной в 1995 году. Сейчас реализуется совместный пилотный проект на примере канала Миришкор-Камаши.

Шавкат Мирзиёев также отметил необходимость расширения доступа фермерских хозяйств к финансовым ресурсам, упрощения получения кредитов и субсидий.

Далее он подчеркнул важность глубокой переработки фруктов и овощей. Пока показатели в этом направлении низкие. Интенсивные методы внедрены только в 20% садов и виноградников и 7% овощных полей.





Для реализации в пищевой промышленности сформировано 2163 проекта на 17 трлн сумов, сообщил министр сельского хозяйства Азиз Воитов. Для их финансирования в банках размещен 471 млн долларов, привлеченный у международных финансовых институтов. В результате их реализации, как ожидается, сократится импорт продуктов питания 25 видов и расширится экспорт. Более 37 тысяч человек должны быть обеспечены работой.

Глава государства отметил, что добавленную стоимость в отрасли можно увеличить в 3−4 раза за счет глубокой переработки плодоовощной продукции,. Он дал указание организовать специализированные парки пищевой промышленности в Мирзаабадском, Денауском, Паркентском, Уртачирчикском, Ургенчском и Кувинском районах.

Президент также затронул вопрос цифровизации сельского хозяйства. «Без цифровизации всех сфер сельского хозяйства не будет реальной статистики. А без достоверной информации аграрные услуги не будут развиваться, фермеры не будут знать, когда и что сажать, что даёт больше дохода. Поэтому этот процесс необходимо ускорить», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он поручил до конца года завершить 3, а в следующем году — 4 проекта, полностью цифровизировать земельный учёт, выделение субсидий и мониторинг посевных площадей. В целом в отрасли намечено создать 600 тысяч постоянных рабочих мест и увеличить экспорт с 1 млрд в этом до 2 млрд долларов в следующем году.





На презентации, которую представил гендиректор Агентства стратегических реформ при президенте и глава Фонда реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны) Шухрат Вафаев, отмечалась низкая эффективность использования государственных средств в аграрной и продовольственной сферах.

Кроме того, в этих сферах не налажено планирование и прогнозирование бюджета для приоритетных целей стратегического развития.

Глава Минсельхоза заявил, что к 2025 году планируется довести доход с 1 га земли до 5000 долларов на душу населения.