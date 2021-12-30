Министерство сельского хозяйства Узбекистана 28 декабря представило 10 информационных систем и платформ, разработанных в рамках программ по ускоренной цифровизации сельскохозяйственной сферы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минсельхоза.

Большие данные (big data) и их анализ помогают определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, рассчитать схему подачи удобрений, производить мониторинг, прогнозировать урожай и многое другое, отметили в Минсельхозе.

Цифровые технологии позволяют контролировать полный цикл растениеводства. Смарт-устройства измеряют и передают параметры почвы, растений, микроклимата. Данные, получаемые с датчиков, космоснимков, дронов, метеостанций и другой техники формируют большие данные, которые анализируются специальными приложениями и размещаются на геопортале.

«За последние 15 лет население Узбекистана с 27 млн возросло до 35 млн человек, площадь земель, отведённых на каждого человека, сократилась с 23 до 16 соток, — подчеркнул замминистра сельского хозяйства по вопросам рационального землепользования Максуд Рузметов. — Водные ресурсы, предназначенные для орошения 1 га земли, сократились с 3048 кубометров до 2889 кубометров».

Для эффективного использования земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве был создан геопортал, который начал работу с ноября этого года, — оцифровано 24 млн га земель, создана интерактивная карта. Кроме данных, которыми смогут пользоваться фермеры и предприниматели, планируется запустить ряд услуг, оказываемых с помощью дронов. Применение подобных технологий поможет сократить расходы на сельхозработы практически в два раза, добавил Максуд Рузметов.





К концу нынешнего года Центр цифровизации агропромышленности при Минсельхозе запустил пять информационных систем и порталов: система E-Ijara tanlov, на базе которой будут выделяться земли сельхозназначения, геоинформационная система на базе программы ArcGIS, информационная система «Агро-субсидия» по поддержке производителей сельскохозяйственной продукции, Реестр сельскохозяйственной техники и новая версия официального сайта Минсельхоза, уточнил директор центра Саидагзам Алимов.

В 2022—2023 годах планируется запустить ещё пять электронных систем: «Агроплатформа», агроторговый портал Marketplace, проект Smart Campus в Ташкентском государственном аграрном университете (ТГАУ), систему управления водными ресурсами Rubicon и Единую интеграционную платформу агропромышленного комплекса (АПК) «Цифровое сельское хозяйство», которая станет основой создания экосистемы для фермеров, включив в себя более 150 видов интерактивных услуг и сервисов.

«Внедрение этих инновационных решений позволит упростить и оптимизировать предпринимательскую деятельность в АПК, облегчит документооборот и получение интерактивных услуг, усилит прозрачность процессов в аграрной отрасли и, самое главное, позволит увеличить производительность и маржинальность в комплексе АПК» — подчеркнул Саидагзам Алимов.

Информационная система E-Ijara

Информационная система предназначена для сбора материалов, подготовки проектов и согласования со всеми ответственными сторонами для предоставления земель в аренду. В первую очередь в системе будут подготовлены проекты по 200 тысячам га сельскохозяйственных земель, высвобождаемых из-под хлопка и зерна в 2022—2025 годах. В 2022 году свыше 80 тысяч га земель будут разделены в качестве отдельных лотов размером 0,10−1 га со всеми документами и предоставлены для аренды сроком на 10 лет путём открытых электронных конкурсных торгов в системе E-Auksion.

С помощью этой системы фермеры смогут получить полную информацию о свободных сельскохозяйственных землях, а также подать свои предложения для получения сельскохозяйственных земель в аренду.

Геоинформационная система Минсельхоза

Собственная геоинформационная система Минсельхоза на базе программного продукта ArcGIS была запущена в тестовом режиме с ноября 2021 года. К настоящему времени система интегрирована с информационными системами четырёх министерств и ведомств Узбекистана, а также с подведомственными организациями Минсельхоза. Обрабатываемые данные и возможности системы на постоянной основе расширяются за счёт космоснимков, получаемых каждые 10 дней, а также данных мониторинга, собираемых у 200 полевых работников в режиме реального времени.

Создана возможность получения необходимых данных — от информации о пользователях земель, свойствах почвы, наличия ирригационных систем до анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта по автоматическому распознаванию культур.

В ближайшее время, как ожидается, будут расширены возможности системы за счёт использования высококачественных мультиспектральных снимков, получаемых при использования беспилотников Минсельхоза. Система в дальнейшем будет переориентирована для нужд широкого круга пользователей сельскохозяйственных земель, с её помощью можно будет определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, рассчитать схему удобрений, произвести мониторинг, спрогнозировать объём урожая сельхоз культур, своевременно выявить их болезни.

Система «Единая агроплатформа в агропромышленном комплексе»

Система предназначена для организации эффективного цифрового взаимодействия фермеров и агрокластеров с поставщиками и обслуживающими организациями, с органами государственной власти, а также между собой в единой цепочке процессов от подготовки и обработки земли, выращивания урожая до проведения окончательных расчётов.

Агроплатформа — это цифровая платформа, в которой, как ожидается, будут работать более 75 тысяч фермеров и более 600 агрокластеров. Пользователями системы будут порядка 20 коммерческих банков, более 150 органов государственной власти. В системе будет запущена электронная площадка для заключения электронных договоров в режиме реального времени, где в день планируется проведение до 1000 торговых процедур. Будет также обеспечено ведение электронного документооборота, возможность подачи заявок для получения льготных кредитов, получение информации о более 2000 видов сельхоз техники и запасных частях, возможность поиска производителей и поставщиков для осуществления прямых договоров по заданному набору параметров.

Благодаря агроплатформе фермерские хозяйства и агрокластеры смогут получать доступ к ведению упрощённой бухгалтерии, где в день будут проходить платежи на сумму свыше 100 млн сумов.

Единая информационная система «Субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции»

Проект, нацеленный на создание единой информационной системы по выделению субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции. По мере поэтапного запуска модулей системы для фермеров будет создана возможность получения 19 видов субсидий из 35 по нескольким направлениям, а также мониторинг их целевого использования. Субсидии выделяются государством на поддержку фермеров для закупки сельскохозяйственной техники, использования водосберегающих технологий, создания виноградных плантаций и интенсивных садов, развития животноводческой отрасли по улучшению племеноводства и многое другое.

Она даёт возможность фермерам удалённо отправить заявку на получение субсидий и следить за ходом согласования и выдачи субсидий. С помощью этой системы формируется адресный список выделения субсидий на следующий год для субсидирования сельского хозяйства и агропромышленности по направлениям.

Система учёта импортируемой сельхозтехники

Для учёта импортируемой сельхозтехники ведётся разработка специальной информационной системы, которая позволит её импортёрам и производителям подавать заявки на проведение испытаний или сертификации завозимой или производимой продукции в режиме онлайн. Участие человека в процессе рассмотрения заявок будет минимизировано, обеспечена максимальная прозрачность, обещают в Минсельхозе.

В год проводится испытание около 40 видов сельскохозяйственной и мелиоративной техники, импортированной или произведённой в Узбекистане. После запуска системы время рассмотрения заявок и заключения договоров сократится на 50%, бумажный документооборот будет заменён электронным.

Электронный агропромышленный торговый портал Marketplace

Его запуск ожидается в 2022 году. Пользователями торгового портала станут фермеры, сельхозпроизводители, крупные кластеры, агрологистические центры, переработчики, мелкие и крупные торговые сети. Marketplace, как ожидается, будет особенно актуален для жителей населённых пунктов с низким проникновением финансовых услуг и для маломобильных категорий сельхозпроизводителей. В будущем через данную платформу можно будет заключить экспортные контракты и развивать экспорт сельхозпродукции.

Система управления водными ресурсами Rubicon

Совместно с австралийскими партнерами в начале 2022 года будет запущена автоматизированная система управления водными ресурсами на примере канала Миришкор — Камаши в Кашкадарьинской области. В рамках проекта будет установлено 26 шлюзов с возможностью дистанционного управления через беспроводные технологии.

Единая интеграционная платформа АПК

Платформа будет предоставлять услуги в аграрной сфере по принципу «единого окна», где фермеры смогут получить необходимые для их деятельности онлайн-услуги или информацию. В настоящее время ведётся разработка платформы, а тестовый запуск запланирован на конец 2023 года.

Smart Campus в ТГАУ

Проект предназначен для повышения качества образования, он помогает составлять и анализировать базы данных знаний студентов на основе рейтинга и портфолио студентов. Цели проекта: доступность обучения в интерактивной среде, индивидуальный подход и условия для каждого студента, лёгкий доступ к ресурсам университета и других зарубежных вузов.

Новая версия официального сайта Минсельхоза

Сайт включает в себя быстрый и простой чат-бот для агроконсультаций. Для фермеров также есть разделы агросоветов, агроклиники, законодательной базы и информации по льготам и субсидиям. Фермеры могут найти информацию о кредитах, международных грантах, а лица, заинтересованные в инвестировании в сферу АПК, — информацию об инвестиционных проектах и льготах для инвесторов.