Дорожно-транспортное происшествие, унесшее две жизни, произошло 18 октября на 10-м км автодороги «Ширинкент — Газира» в Джамбайском районе Самаркандской области, сообщил сайт телеканала СТВ.
По данным УВД области, водитель автомобиля Spark Н. Н., выехав на встречную полосу, столкнулся с Nexia. В результате погибли два человека — водитель Spark и трехдневный младенец, которого везли из роддома в автомобиле Nexia.
Следственный отдел при ОВД Джамбайского района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Проводятся предварительные следственные действия.
Froust
Когда уже государство начнет что-то делать против таких лихачей, каждый день я еду на такси и каждый день таксист или другие водители подвергают меня и тысячи других людей смертельной опасности, и на все аргмументы, даже о ремне безопасности оскорбляются и начинают спорить и доказывать абсолютно глупые вещи о том что их манера вождения является правильным и что случится лишь то что угатованно Аллахом, не понимая что они тем самым искушают Бога. Почему подобная тупость распространена у нас?? Сколько уже можно а?