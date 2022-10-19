Дорожно-транспортное происшествие, унесшее две жизни, произошло 18 октября на 10-м км автодороги «Ширинкент — Газира» в Джамбайском районе Самаркандской области, сообщил сайт телеканала СТВ.

По данным УВД области, водитель автомобиля Spark Н. Н., выехав на встречную полосу, столкнулся с Nexia. В результате погибли два человека — водитель Spark и трехдневный младенец, которого везли из роддома в автомобиле Nexia.

Следственный отдел при ОВД Джамбайского района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Проводятся предварительные следственные действия.