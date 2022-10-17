Колонию-поселение №35 в Карши (Кашкадарьинская область) 15 октября покинул заключённый. Информация о «побеге» в ночь на 16 октября появилась в анонимном Telegram-канале Kompromatuzb.

Утром 17 октября Департамент общественной безопасности МВД Узбекистана подтвердил, что в 18:00 того дня было обнаружено отсутствие заключённого П. З., осуждённого по статье 118 Уголовного кодекса (изнасилование). В 20:35 он был найден и возвращён в колонию.

«Газета.uz» обратилась в пресс-службу ДОБ МВД, чтобы уточнить детали. Там сообщили, что после обнаружения отсутствия заключённого в 18:30 был объявлен его розыск. В 20:35 мужчина, «без разрешения покинувший территорию учреждения», был найден и возвращён в колонию.

Уроженец Пахтаабадского района Андижанской области 30 сентября 2015 года был приговорён областным судом по уголовным делам к 15 годам лишения свободы за преступление, совершённое согласно части 4 статьи 118 УК — изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет. Ранее он был судим за другие преступления.

12 мая 2020 года решением Зарафшанского городского суда по уголовным делам на основании статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса (порядок отбывания наказания в колониях-поселения) П. З. был переведён в колонию-поселение для отбытия оставшегося срока наказания — 9 лет 11 месяцев и 10 дней. Статья 113 предусматривает перевод в колонию-поселение осуждённых, положительно характеризующихся и отбывших не менее четверти срока наказания за тяжкое преступление или не менее трети срока наказания за совершение особо тяжкого преступления.

Согласно статье 114 в колониях-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором, имеют право свободного передвижения в пределах территории колонии от подъёма до отбоя, могут передвигаться с разрешения администрации без надзора вне территории колонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, могут пользоваться деньгами без ограничения, вести телефонные разговоры, получать и отправлять посылки, передачи и бандероли без ограничения.

«По этой причине вероятность того, что заключённый покинет территорию колонии, бывает высокой, — пояснили в пресс-службе ДОБ. — Однако эти его действия не рассматриваются как побег. Это считается нарушением установленного порядка. За уход заключённого нет уголовной ответственности. Нарушение порядка является причиной наложения на него дисциплинарного наказания или возврата в закрытую колонию».

Департамент даст правовую оценку нарушению, совершённому заключённым, и рассматривает вопрос возвращения П. З. для отбывания оставшегося срока наказания в колонию закрытого типа.