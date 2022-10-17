Светлана Нишанбаева, дочь директора информационно-ресурсного центра Национального университета Узбекистана Ирины Кислицыной, осуждённой за растрату ценных рукописей и документов, опубликовала очередное видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву. В нём она и два адвоката называют приговор суда незаконным и необоснованным, что, по их словам. было доказано и в ходе следствия, и в суде. «Газета.uz» публикует обращение в текстовом виде.

Светлана Нишанбаева:

«Я вновь обращаюсь к нашему президенту Шавкату Миромоновичу и его дочери Саиде Шавкатовне. Неужели в нашей стране царит беззаконие?

10 октября в Мирзо-Улугбекском суде был вынесен приговор моей маме Кислицыной Ирине Львовне, 1962 года рождения, работавшей директором информационно-ресурсного центра в Национальном университете Узбекистана и обвиняемой по статье 167 — хищение путём присвоения или растраты.

Несмотря на то, что её невиновность и непричастность к данному обвинению были полностью доказаны в ходе судебного разбирательства, судья Каюмов Баходир вынес приговор невиновному человеку сроком на 5 лет и 1 месяц и возмещение материального ущерба.

Мы были шокирована таким решением суда. Надеясь на справедливость, мы были уверены в том, что приговор будет оправдательным, видя то, что и судья и прокурор Рахматуллаев Хамид понимают, что сидит невиновный человек.

Пять телеканалов снимали судебное заседание: Zamon, Yoshlar, Mahalla, Renessans Tv и Bu kun — this day. Почему не показали ,что не было приведено ни одного доказательства вины Кислицыной И. Л., ведь вы снимали весь процесс? Видели, что после того, как наш адвокат попросил прокурора предоставить доказательства вины Кислицыной И. Л., прокурор просто вышел из зала суда, не предоставив ни одного доказательства. Почему вы не показываете всей правды?

Также очень странно, почему руководство университета — ректор Ином Маджидов, бывший ректор Авазжон Марахимов и проректор по финансово-экономическим вопросам Вали Ёдгоров — не были даже допрошены ни в ходе следствия, ни в ходе суда.

Почему происходит такая несправедливость? Почему человека, которая честно работала, выполняла свои обязанности, искренне переживала за редкий фонд, посадили, а руководство университета, проигнорировавшее десятки рапортов от Кислицыной о нарушении сохранности редких книг, и рапорт о том, что ректорат университета нарушает статью 18 закона Республики Узбекистан «Об информационно-библиотечной деятельности», мало того, что остались ни при чём, так они ещё и требуют возмещения материального ущерба у невиновного человека, пенсионерки, которая всю жизнь отдала этому университету.

Ещё у меня есть несколько вопросов к руководству Национального университета и нашему правительству. Если пропавшие книги имеют национальную ценность, почему 100 лет они никому не были нужны и хранились в таких условиях? Почему они даже не числятся на балансе университета? Чья это вина — библиотекаря или руководства университета?

Если дело находится под контролем власти, почему не ищут действительно виновных и происходит такое беззаконие? Хотя есть показания свидетелей о том, кто выносил, кто продавал и даже с указанием адресов и номеров телефонов.

Раз это дело находится на контроле, должно же быть всё честно, справедливо и по закону, не так ли? Где справедливость в нашей стране? Почему такие люди занимают высокие должности? Почему прокуратура и суд, не боясь ничего, сажают невиновного человека? Почему все инстанции города Ташкента только говорят о том, что это полный беспредел, но никаких действий не предпринимают?

Я очень прошу каждого из вас помочь мне в распространении этого видео. Пожалуйста, не будьте равнодушны, ведь завтра такая ситуация может произойти с каждым".

Адвокат Каим Исанов:

«Приговор, вынесенный в отношении Кислицыной Ирины Львовны, я считаю незаконным и необоснованным. Считаю, что мы в ходе следствия и в суде полностью доказали необоснованность обвинения в её отношении. Кислицына Ирина Львовна полностью невиновна и не имеет отношения, потому что в ходе всего следствия и всего суда ни один свидетель, ни один документ не указали на её вину.

Материалы дела состоят из шести томов. Ни на одной странице ни одного тома нет какого-либо доказательства, указывающего на виновность этого человека".

Адвокат Бахром Абдуллаев:

«Мы с моим коллегой Исановым участвовали в данном уголовном деле, защищали интересы Кислицыной И. Л. Во время следствия не было предоставлено даже ни одного доказательства. Это мы доказали во время судебного процесса. Это доказывают и показания свидетелей во время следствия.

Но суд эти все наши доказательства во внимание не принял и вынес обвинительный приговор против Кислицыной И. Л. Считаем этот приговор незаконным".