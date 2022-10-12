В Ташкенте 10 октября вынесен приговор директору информационно-ресурсного центра Национального университета Узбекистана Ирине Кислицыной, которая обвиняется в растрате ценных рукописей и документов из фонда центра, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Дело рассматривалось в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца с возмещением ущерба на сумму 2,6 млрд сумов.

Проверка прокуратуры выявила исчезновение 57 рукописей, 12 литографий и 9 исторических документов, датируемых XII—XIX вв. , а также другие серьёзные преступления, говорится в сообщении. Директор центра после возбуждения уголовного дела последние месяцы была под стражей.

Врио директора информационного центра Азиз Рамазонов в интервью журналистам сказал, что хочет взыскания 2,6 млрд сумов, «кто бы ни был виновным».

Ирина Кислицына заявила, что её вина в ходе следствия не была доказана и все обвинения безосновательны.

«Вы слышали все показания, всех свидетелей. Я не виновата. Я эти книги не крала. Я честно работала. Ни одного факта нету. Кто сказал, что я продавала? Кому продавала? Кому предлагала? Я 40 лет проработала честно. Ни одной книги не выносила из библиотеки (плачет). Никому ничего не подавала», — заявила она.

Судья заслушал также мнения трёх адвокатов. Прения длились более двух часов. Потом судья зачитал приговор. Обвиняемая приговорена к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 2 года.

Подсудимая, её дочь и адвокат заявили, что недовольны приговором и будут подавать апелляционную жалобу. На записи из зала суда видно, как дочь плачет.

«Мы недовольны этим приговором. Мы подадим апелляционную жалобу на него», — заявил адвокат.

Об исчезновении ценных документов в декабре прошлого года написало издание Kun.uz. Об этом сайту рассказал магистрант вуза Мухаммадбобур Юсупов. Сообщалось, что в 2018 году в вузе был проведён капитальный ремонт, во время которого ценные книги хранились в другом месте, и их не вернули.

В феврале текущего года Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора информационно-ресурсного центра и других должностных лиц Национального университета. В репортаже телеканала не говорится о других фигурантах уголовного дела.

Тогда же, в феврале, ректор НУУз и бывший глава Минвуза Иномжон Мажидов на встрече с журналистами заявил, что исторические документы не пропадали. «Эти книги есть, то, что они есть, — это точно», — сказал он, заверив журналистов, что сам их видел, что специалисты подтверждают их подлинность и что книги находятся в комнате, опечатанной сотрудниками прокуратуры.

Судебный процесс по уголовному делу начался в конце августа.

Обращение к президенту

В середине августа дочь подсудимой Светлана Нишанбаева опубликовала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором заявила, что её мама не имеет отношения к делу и по документам не является материально ответственным лицом. Кроме того, согласно приказу Министерства высшего и среднего специального образования, сотрудники информационно-ресурсного центра не несут ответственность за утерянные ресурсы при отсутствии необходимых условий хранения.

«За время работы моя мама неоднократно обращалась к руководству университета о создании условий для сохранности редких книг и записей, о необходимости установления решёток, сигнализации, охраны, введения должности хранителя. Но рапорты руководство университета проигнорировало. В 2018 году начался капитальный ремонт, из-за чего редкие книги четыре года хранились в комнате, которая не отвечала санитарным, техническим и охранным нормам», — сказала дочь Ирины Кислицыной.

Светлана Нишанбаева заявила, что следователи проигнорировали представленные документы, доказательства и аргументы, при обыске не велась фото или видеосъёмка, копия ордера на обыск предъявлена не была. По её словам, обращения в Генпрокуратуру, прокуратуру Ташкента, народную и виртуальные приёмные президента, Национальный центр по правам человека и к омбудсману не дали результатов.