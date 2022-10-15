На полях саммита глав государств-участников СНГ в Астане 13 октября прошла трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Инициатором встречи стала российская сторона.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана не пожали друг другу руки перед встречей.

Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями, но пресс-служба Кремля опубликовала вводную часть речи Владимира Путина. Он заявил, что стороны и раньше общались друг с другом — «с глазу на глаз, вдвоём и втроём».

По словам президента России, и Кыргызстан, и Таджикистан являются близкими союзниками РФ.

«Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнёрами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и два миллиона граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации», — отметил он.

Фото: kremlin.ru.

По итогам встречи Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу заявил, что переговоры прошли «конструктивно».

«Естественно, когда в достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто, но тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий — первое. Второе, что очень важно, — стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев», — заявил он.

«И третье — тоже существенный, важный элемент заключается в том, что мы, не претендуя на какую-то посредническую роль (хотя, откровенно говоря, нас об этом просили), договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договорённостей», — сказал Владимир Путин.

Президент России заявил, что в Москве «подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках».

«Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной», — сказал он.

Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана.

Пресс-служба президент Кыргызстана сообщила, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы по кыргызско-таджикскому участку государственной границы.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается «неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путём и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны».

Президент Кыргызстана также отметил, что его страна настроена на «взаимовыгодное и скорейшее завершение формирования линии кыргызско-таджикской госграницы, что станет гарантом стабильности и добрососедства».

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана.

Пресс-служба президента Таджикистана также сообщила, что на встрече был рассмотрен ход переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

«Достигнута договоренность решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», — говорится в сообщении.

На следующий день после переговоров, на первом саммите «Центральная Азия — Россия» президент Таджикистана обратился к Владимиру Путину и заявил, что его страна всегда с уважением относилась к интересам России и хочет взаимного уважения. Он попросил, чтобы РФ не относилась к странам Центральной Азии так, как в бывшем Советском Союзе.