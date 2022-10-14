Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии так, как это было в бывшем Советском Союзе. Видеозапись выступления на саммите «Центральная Азия — Россия» публикует Informburo.kz.

«Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского Союза. (Обращаясь к Владимиру Путину — ред.) Вы не обижайтесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился… Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания. Не учитывались традиции, обычаи, всё остальное. Не оказали помощь, поддержку развитию», — сказал он, активно жестикулируя.

«И сейчас люди куда идут? Вы вчера назвали 2 миллиона (таджикистанцев, работающих в России — ред.). Это… Я хотел, но сегодня хочу сказать. Не 2 миллиона. Это больше 2 миллионов наших граждан, которые вылетают в Россию не только на заработки. На заработки — не больше 600 тысяч. Через вас вылетают в другие страны… И потом они обучаются, лечатся. Ну, традиционно притягиваются, они же жили в одной стране. Они идут куда? Не в Иран, не в Пакистан, не в Саудовскую Аравию, куда-то ещё, где нас никто не ждёт (эмоционально — ред.). Идут в Россию», — заявил Эмомали Рахмон.

Фото: Пресс-служба президента Казахстана.

Президент Таджикистана отметил, что бизнес-форумы в основном проводятся в столицах Казахстана и Узбекистана.

«Пусть мои коллеги не обижаются. В Астане и Ташкенте, как это было в Советском союзе: в Киеве, Минске и Алматы. Остальные республики как были, [так и остались] как раньше: „давай молоко“, „давай хлопок“, „давай это и то“… Почему на какой-то несчастный бизнес-форум в Таджикистане мы умоляем? Я дал поручение министру иностранных дел: „Выходи“, Мы ждём. Я с вами даже говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистров. Вот Таджикистан заслужил — стратегический партнёр (качает головой — ред.). А что, мы так поступаем?» — спросил он.

Эмомали Рахмон заявил, что в Таджикистане обучаются 2,5 миллионов школьников русскому языку, но учебников не хватает, хотя об этом говорится уже 30 лет.

«Военные базы есть. Полигоны как были, так и остались. Спасибо. Вы меня извините. Вот сейчас 30 тысяч русскоязычных, я не буду называть их беженцами, перемещённые вернулись к нам. Они передают по всему миру: „Это не те самые трудовые мигранты, смотрите, мы в Таджикистане, здесь так, так и так“», — сказал он.





Фото: Пресс-служба президента Таджикистана.

Президент Таджикистан продолжил: «Да, мы — малые народы. Нас не 100−200 миллионов. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Из России [интерес] только к „сливкам“ — что есть углеводородное сырьё, нефть и газ. Но есть горнорудная промышленность, цветная металлургия, драгоценные металлы, драгоценные камни, очень много и даже стратегическое сырьё, которого нет в мире. Я вам рассказывал, когда вы были у меня. По запасам Таджикистан занимает первое место. Никого не интересует. Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где-то мы что-то нарушили? Где-то с кем-то не так поздоровались?» — заявил он.

«Мы всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнёра. Но хотим, чтобы нас уважали… Что, мы какие-то чужеземцы или какие-то это самое что ли?» — спросил президент Таджикистана. Он призвал вкладывать в страны региона, потому что инвестиции здесь могут окупиться за короткий срок, и вновь напомнил, что таджикистанцы едут в Россию, а не куда-то ещё. «А там они не просто зарабатывают, они работают».

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента Таджикистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на правах председателя попросил Эмомали Рахмона подытожить своё выступление.

Президент Таджикистана закончил выступление словами: «Владимир Владимирович, к вам наша просьба, чтобы не было политики по отношению к странам Центральной Азии, как произошло в Советском Союзе. У нас у каждой страны есть свои проблемы, у каждой страны есть свои вопросы, у каждой страны есть свои традиции, обычаи. Надо найти золотую середину, надо работать с каждой из республик в отдельности».

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