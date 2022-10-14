В июле-сентябре на рынке недвижимости Узбекистана сохранился динамичный рост, который был обусловлен растущим спросом на жильё среди нерезидентов, повышением вторичных доходов населения, а также рядом сезонных факторов. Об этом говорится в отчёте Центрального банка.

Увеличение количества сделок по купле-продаже недвижимости наблюдается во всех регионах страны. В третьем квартале оформлено 79,9 тысячи договоров, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. При этом существенный рост заключённых сделок произошел в августе и сентябре.

В разрезе регионов наиболее высокий спрос зафиксирован в Хорезмской (41%), Навоийской (39%), Джизакской (32%) и Кашкадарьинской (30%) областях. На 18% больше договоров было заключено в Ташкенте.





На графиках, представленных Центральным банком, видно, как выросла активность на рынке жилья на фоне роста поисковых запросов в секторе недвижимости из России.

В частности, число запросов от российских пользователей в «Яндексе» о покупке и аренде недвижимости в Ташкенте в сентябре, когда президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», выросло более чем в два раза по сравнению с августом. Ранее резкий рост поисковых запросов из России на тему жилья в Узбекистане отмечался в марте.

По данным ЦБ, возросший интерес к покупке и аренде недвижимости в Узбекистане со стороны нерезидентов из отдельных стран, включая Россию, создаёт дополнительный спрос и оказывает давление на цены не только в июле-сентябре, но и на предстоящий период.

Вторичный рынок жилья

Жильё на вторичном рынке в третьем квартале подорожало на 5,2%, а с начала года — на 18,1% (4,9% и 16,7% в долларовом эквиваленте соответственно; разница в 1,4% с начала года объясняется обесценением сума по отношению к доллару).





При этом в летние месяцы рост цен на «вторичке» замедлился. Заметное увеличение стоимости произошло в сентябре. В основе удорожания продолжает оставаться повышенный спрос, образовавшийся вследствие притока иностранных граждан, увеличения вторичных доходов населения, в частности, возросших трансграничных денежных переводов, а также сезонных факторов, связанных с увеличением сельскохозяйственных денежных поступлений.





В Ташкенте жильё на вторичном рынке подорожало на 5%. Наряду с депозитами, недвижимость продолжает оставаться привлекательным активом для долгосрочных сбережений и инвестиций, отметили в ЦБ.

Первичный рынок жилья

Аналогичные факторы оказывают воздействие на первичный рынок, где цены растут быстрее, чем на вторичном рынке. В третьем квартале стоимость квартир в новостройках подорожала на 5,47% (в июле — на 2,8%, в августе — на 0,1%, в сентябре — на 2,5%). В сентябре цены росли в регионах Ферганской долины, в Ташкентской, Сырдарьинской и Навоийской областях. Незначительное снижение цен наблюдалось в Джизакской, Бухарской и Хорезмской областях.

В целом, на рынке сохраняется растущая динамика цен.





«Для повышения уровня доступности жилья для всех слоёв населения со стороны государства, принят ряд дополнительных мер как для первичного, так и вторичного сектора недвижимости. Это создаст удобства при покупке и продаже жилья и позволит частично „остудить“ и удовлетворить сформировавшийся в последнее время относительно высокий спрос», — говорится в отчёте.

Аренда

Плата за аренду недвижимости выросла в августе-сентябре на 14% — это в 2,6 раза быстрее роста цен на жильё в новостройках. В июле вследствие временного снижения спроса (период отпусков и окончания учебного года) цены на аренду по республике снизились на 2,5% в сумовом выражении (2,2% в долларовом эквиваленте).





В следующие два месяца цены возросли на 17% (в августе на 8,6% и сентябре на 7,7% соответственно). Значимый рост арендной платы за 1 кв. м зафиксирован в крупных регионах страны: Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях.

Ощущаемый среди населения рост платы за аренду находит своё отражение в инфляционных ожиданиях. Так, согласно результатам опросов ЦБ, выросла доля респондентов, указавших, что одним из основных факторов роста цен в текущем периоде и на следующие 12 месяцев остаётся увеличение платежей за жильё и аренду.