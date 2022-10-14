Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. Предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных, по его словам, не поступало.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что [частичная мобилизация] уже заканчивается».

Глава государства пояснил, что «линия соприкосновения» растянулась на 1100 км. «Охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что уже приходят сообщения о гибели мобилизованных граждан, хотя с начала мероприятий прошло чуть более трех недель, Владимир Путин пообещал дать поручение Совету безопасности проверить, как проходит их подготовка.

Накануне инфопортал Челябинска со ссылкой на губернатора и правительство региона сообщил, что на Донбассе в зоне «специальной военной операции» уже погибли пятеро жителей Челябинской области, мобилизованных из запаса. Это стало первым официальным сообщением о потерях среди мобилизованных.

Говоря о «спецоперации» в целом, Владимир Путин отметил, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину как государство.

«То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные», — заявил он.

Владимир Путин высказался также и о тех россиянах, которые уехали в соседние страны, чтобы не подвергнуться мобилизации. «Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действию конкретного гражданина. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», — цитирует президента РФ пресс-служба Кремля.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. После этого многие мужчины призывного возраста стали пытаться покинуть страну. Основные страны выезда россиян — Казахстан (с 21 сентября по 30 сентября по официальным данным туда въехало 98 тысяч граждан РФ), Грузия (более 53 тысяч) и Финляндия (более 55 тысяч).