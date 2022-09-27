Министерство внутренних дел Казахстана озвучило, сколько россиян прибыло в Казахстан после объявления в РФ частичной мобилизации, сообщило издание Tengrinews.kz.

«С 21 сентября к нам поступила информация: порядка 98 тысяч россиян заехало в Казахстан. Выехало 64 234 россиянина. Что касается получения ИИН (индивидуальный идентификационный номер — ред.), у нас с 21 сентября получили чуть более 8000 ИИН-нерезидентов», — заявили в МВД.

«Все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим», — сообщили в МВД в ходе брифинга в Астане.

Накануне пограничная служба Казахстана прокомментировала ситуацию на границе, опровергнув информацию о закрытии КПП на границе с Россией, распространяемую в социальных сетях. В погранслужбе также сообщили, что не получали официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны.

Напомним, Казахстан стал одним из основных направлений спонтанной миграции россиян после объявления частичной мобилизации. Россия имеет с Казахстаном самую протяженную границу, на которой расположен 51 пропускной пункт.

Тему миграции из России затронул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области, сообщила его пресс-служба

«Казахская поговорка гласит: „Добрые отношения с соседями — залог спокойствия“. Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем», — сказал он.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники», — заявил президент Казахстана.

«Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами».

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — заверил глава Казахстана.