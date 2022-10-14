Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию «Известия» сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции.

«Глава нашей страны провёл ряд совещаний с силовыми структурами, введён режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил министр.

По словам Макея, принятые меры необходимы для безопасности граждан страны.

«К сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», — подчеркнул Владимир Макей.

Утром 14 октября находящийся на саммите глав государств стран СНГ Владимир Макей дополнительно разъяснил журналистам свое заявление, его слова приводит БЕЛТА.

«Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица», — сказал Владимир Макей.

Заявление Владимира Макея в интервью «Известиям» о введении в Беларуси режима контртеррористической операции вызвало большой резонанс в СМИ, пишет БЕЛТА. Пользуясь случаем, журналисты на саммите СНГ уточнили у министра, о чем идет речь и не приведет ли это к дополнительной эскалации на украинской границе.

«Не секрет (об этом говорили руководители наших спецслужб), что мы получили информацию о подготовке ряда провокационных действий в отношении Беларуси. Со всех возможных направлений, кроме восточного, естественно. С учетом этого президент Беларуси как ответственный руководитель, который должен заботиться о безопасности государства и граждан, конечно же, принял соответствующее решение для того, чтобы противостоять возможным провокационным попыткам», — сказал министр.

Напомним, 10 октября стало известно, что президенты Беларуси и России Владимир Путин решили развернуть общую региональную группировку войск из-за «обострения на западных границах Союзного государства». «Не рассчитывайте на большую численность Вооружённых сил РФ. Но это будет не одна тысяча человек», — сказал тогда Александр Лукашенко.