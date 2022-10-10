Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко договорились о развёртывании объединённой региональной группировки войск, передаёт БелТА.

Об этом Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам безопасности после встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По его словам, договорённость была достигнута «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа, как я всегда об этом говорил, этой группировки — армия, Вооружённые Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было моё распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», --заявил белорусский лидер.

Основу группировки составят белорусские военные. Лукашенко поставил задачу министру обороны по приёму и размещению военнослужащих.

«Ещё не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооружённых сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — распорядился он.