Центральный банк Узбекистана установил на 14 октября новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США повышается на 12,94 сума — до 11108,25 сума. Это максимум с 19 мая, когда американская валюта укреплялась до 11130,57 сума.

В четверг, 13 октября, в коммерческих банках американская валюта продаётся по курсу 11150 сумов. Курс покупки составляет от 11040 до 11130 сумов.









С начала год национальная валюта обесценилась на 2,6%.

Индекс доллара (показатель стоимости доллара в сравнении с другими валютами) продолжает расти на фоне падения мировых валют. Доллар торгуется у 20-летних максимумов на фоне повышения ставки Федеральной резервной системы США, исполняющего роль Центробанка.

21 сентября ФРС повысила ставку с 2,25−2,5% до 3−3,25% годовых. Это уже пятое повышение с начала года. Федрезерв увеличивает ставку в ответ на рекордную инфляцию в стране (8,2% по итогам сентября).

По данным Центрального банка Узбекистана, в сентябре по отношению к доллару упали валюты всех торговых партнёров страны, кроме рубля.

ЦБ по итогам последнего заседания по рассмотрения основной ставки, которая сохранилась на уровне 15%, заявлял, что рост поступлений от экспорта и денежных переводов положительно влияет на стабильность курса сума.