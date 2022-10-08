Мясной пирог





Сытная домашняя выпечка — пирог с мясом, из теста, которое получается всегда.

Мясной пирог «Хризантема»





Дрожжевое тесто в сочетании с фаршем и сыром — основа пирога «Хризантема».

Мясной пирог на кефире





Если в холодильнике есть немного кефира, предлагаем испечь пирог с хрустящим тестом и сочной начинкой.

Мясной пирог с сочной начинкой





Ещё один рецепт домашнего пирога на песочном тесте с секретным ингредиентом для сочности.

Английский мясной пирог





Рецепт английского мясного пирога из привычных нам простых ингредиентов.

Сдобная плетёнка с мясом





Такой красивый пирог можно подать к праздничному столу.

Пирог «Подсолнух» с двумя начинками





Пирог «Подсолнух» придётся по вкусу любителям мяса и сыра.

Мясные «конверты»





Мясные «конверты» отлично подойдут в качестве перекуса или закуски.