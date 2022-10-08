Мясной пирог
Сытная домашняя выпечка — пирог с мясом, из теста, которое получается всегда.
Мясной пирог «Хризантема»
Дрожжевое тесто в сочетании с фаршем и сыром — основа пирога «Хризантема».
Мясной пирог на кефире
Если в холодильнике есть немного кефира, предлагаем испечь пирог с хрустящим тестом и сочной начинкой.
Мясной пирог с сочной начинкой
Ещё один рецепт домашнего пирога на песочном тесте с секретным ингредиентом для сочности.
Английский мясной пирог
Рецепт английского мясного пирога из привычных нам простых ингредиентов.
Сдобная плетёнка с мясом
Такой красивый пирог можно подать к праздничному столу.
Пирог «Подсолнух» с двумя начинками
Пирог «Подсолнух» придётся по вкусу любителям мяса и сыра.
Мясные «конверты»
Мясные «конверты» отлично подойдут в качестве перекуса или закуски.