Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обменялись искренними поздравлениями в связи с широко отмечаемыми в эти дни национальными праздниками независимости, а также теплыми пожеланиями мира, благополучия и процветания братским народам.

«С особым удовлетворением отмечено последовательное укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, динамичное развитие многопланового сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.

С начала года объемы взаимной торговли выросли на 30%. Продолжаются активные межрегиональные обмены, реализуются совместные проекты промышленной кооперации, расширяется транспортное сообщение.

В ходе беседы достигнута договоренность о проведении в сентябре этого года очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

Отдельное внимание уделено продвижению приоритетных региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, в том числе строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Главы государств также обсудили вопросы углубления взаимодействия в Центральной Азии и повестку предстоящего Самаркандского саммита ШОС.

Напомним, в августе правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана сообщили о начале переговоров по демаркации отдельных участков границы. Кыргызская сторона тогда заявила, что стороны планируют полностью завершить вопросы по границе в 2022 году.

Ранее в мае председатель СГБ Узбекистана Абдусалом Азизов и главой ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев осмотрели на вертолёте неописанный участок узбекско-кыргызской границы.