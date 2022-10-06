Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте снижается третий месяц подряд. По итогам августа этот показатель достиг 22,2%, следует из данных Центрального банка Узбекистана.

Это минимум с апреля, когда ставки по кредитам и депозитам резко поднялись вслед за повышением основной ставки ЦБ.





Проценты по кредитам для населения уменьшились в среднем до 22,7% — это минимум за пять месяцев. При этом кредиты для бизнеса после двухмесячного снижения вновь начали дорожать — 21,9%.





Ставка по краткосрочным займам (до 365 дней) после резкого падения в июле (с 22,4% до 20,8%) снова стала расти — 21,2%. Долгосрочное кредитование стало доступнее — 22,5%, уменьшившись за месяц на 0,5 п. п. Подешевело кредитование на срок от 2 лет и выше, тогда как кредиты на срок от 1 года до 2 лет подорожали на 0,6 п. п. — 24%.





Средняя ставка по льготным кредитам также поднялась — в среднем до 12,2%, но это по-прежнему далеко от рыночной (разница — 1,8 раза). Льготные краткосрочные займы стали дороже на 0,4 п. п. — 11,7%, тогда как проценты по кредитам на срок от 3 лет и более снизились.

Средние проценты по займам в иностранной валюте, три месяца державшиеся на уровне 6,7%, за август подскочили сразу на 0,7 п. п. — до 7,4%. Это наивысший показатель с мая 2020 года (7,5%).

Ставки по краткосрочным займам увеличились на 0,4 п. п. до 7,5%, по долгосрочным — на 0,9 п. п. до 7,3%.

В конце августа президент Шавкат Мирзиёев анонсировал направление 20 трлн сумов для финансирования проектов малого бизнеса и привлечение 700 млн долларов для кредитования среднего бизнеса. С 1 октября планировалось разрешить использовать в качестве залога товары в обращении, экспортные контракты, аккредитивы и будущие поступления.