Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями 22 августа анонсировал создание удобной системы финансирования для расширения деятельности бизнеса, реализации новых проектов.

Проектам малого бизнеса планируется направить 20 трлн сумов. В частности, Министерство финансов в следующем году выделит «Микрокредитбанку», «Агробанку» и Народному банку ресурсы на 500 млн долларов для финансирования проектов микро- и малого бизнеса. Кредиты будут выделяться в размере до 300 млн сумов на 5 лет, включая 2-летний льготный период.

Кроме того, достигнуты соглашения с международными финансовыми институтами для привлечения долгосрочных кредитных линий на 1 млрд долларов, включая 300 млн долларов — на проекты женского и молодёжного предпринимательства, 400 млн долларов — от Японского агентства международного сотрудничества (JICA), 150 млн долларов — от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 150 млн долларов — от Всемирного банка, 120 млн долларов — от Азиатского банка развития (АБР), 180 млн долларов — от Исламского банка развития (ИБР) и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

«Дополнительно к этому будут созданы возможности для того, чтобы государственные банки могли сохранить 2 трлн сумов из чистой прибыли и направить их на финансирование проектов малого бизнеса», — сообщил президент в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

В апреле был принят закон о работе микрофинансовых организаций и ломбардов, но всё ещё не ощущается роль этой системы в развитии предпринимательства, сказал он. Глава государства поручил Центральному банку «отказаться от старой системы и убрать препятствия для развития микрофинансовых организаций», а также совместно с Министерством юстиции они будут отвечать за то, чтобы закон работал на практике.

«В целом в течение двух месяцев необходимо расширить возможности микрофинансовых организаций для привлечения дополнительных средств и расширения кредитования и до конца года провести кардинальные изменения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, коммерческие банки без гарантий государства привлекут 700 млн долларов на международных финансовых рынках для финансирования проектов среднего бизнеса. Кредиты будут выделяться в размере до 5 млн долларов на срок не меньше 7 лет, включая льготный период до 3 лет.

«Также банки, не дожидаясь выделения государственных ресурсов, должны привлечь на депозиты 20 трлн сумов и направить на выделение дополнительных кредитов», — отметил он.

Президент также сообщил, что сроки ресурсов, привлеченных из-за рубежа и размещенных в банках, будут продлены в два раза — кредиты вместо ранних 7 лет будут выделяться на 14 лет.

«Министерство финансов будет [выделять] ресурсы по ставке 14%, а по кредитам в иностранной валюте снизит маржу до 0,25%, сейчас она составляет 1%», — указал он.

Согласно анализу обращений, 16% предпринимателей, обратившихся в банк, получили отказ в кредитовании из-за недостаточного залогового обеспечения. В связи с этим возможности Фонда предпринимательства по предоставлению поручительства будут увеличены в 2 раза — с текущих 10 трлн до 20 трлн сумов. В результате не менее 15 тысяч предпринимателей смогут решить вопрос с залогом по кредитам.

«Пришло время при выделении кредита использовать в качестве залогового обеспечения товары в обращении, экспортные контракты, открытые аккредитивы и будущие поступления. Центральный банк должен обеспечить внедрение этой системы во всех банках с 1 октября», — считает Шавкат Мирзиёев.

В апреле президент сообщал, что на финансирование проектов малого и среднего бизнеса в регионах банкам будет выделено 300 млн долларов. Эти средства будут размещены в национальной валюте по ставке 10% сроком на 7 лет в банки, предлагающие наилучшие условия для предпринимателей. При этом ставка по кредиту, предоставляемому предпринимателю, не будет превышать 14%.