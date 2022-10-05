В Казахстане завершается эпоха олигархического капитализма. Об этом 5 октября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передаёт пресс-служба главы государства.

«Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ», — подчеркнул он.

По его словам, собственники промышленных предприятий, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на сырье, смогут найти возможности для повышения фонда оплаты труда.

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», — добавил он.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защите экологии.

«На особом контроле — налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», — цитирует его Tengrinews.kz.

В последнем отчёте Всемирный банк сообщал, что к 2025 году риск захвата власти корыстными интересами в Узбекистане должен дойти до максимума. Организация считает одним из главных признаков предоставление специальных и непрозрачных льгот. Исследователи в ходе консультаций отметили высокую обеспокоенность в связи с процессами приватизации земель и госпредприятий.