Риск захвата власти корыстными интересами в Узбекистане должен дойти до максимума к 2025 году. Об этом говорится во второй систематической диагностике страны (СДС), проведённой Всемирным банком и опубликованной на днях.

Опыт преобразований в других странах на постсоветском пространстве, в том числе в России и на Украине, показывает, что чаще всего захват государства и формирование олигархов происходит на двух критически важных этапах процесса реформ, говорится в отчёте. Это сокращение государственного контроля и разгосударствление земель, а также приватизация госпредприятий.

Оба этапа являются важнейшими приоритетами, определёнными правительством и по итогам настоящей систематической диагностики Узбекистана на следующие пять лет.

Уроки, вынесенные в переходных экономиках на постсоветском пространстве, также показывают, что обычно существует два вида корыстных интересов:

желание захватить контроль над новыми ресурсами, появляющимися в результате приватизации (выигрывают те, кто присоединился к процессу на ранних и средних этапах);

лица, занимающие выгодное положение сегодня и заинтересованные в том, чтобы препятствовать процессу реформ.

«Информация, полученная от всех групп заинтересованных сторон в ходе консультаций, подтверждает, что уровень обоих рисков в Узбекистане является высоким, и что имеется высокая обеспокоенность в связи с процессами приватизации земель и госпредприятий», — говорится в докладе.

Всемирный банк отмечает, что одним из важнейших каналов захвата государства является предоставление специальных, непрозрачных льгот.

Как и в других странах на постсоветском пространстве, бизнес Узбекистана, обладающий хорошими связями, «традиционно имеет возможность договариваться об особом к себе отношении через решения президента, кабинета или министров», дающие им исключения из налоговых и таможенных требований, льготный доступ к ресурсам и даже создание явных новых барьеров для потенциальных конкурентов, говорится в СДС.

Информация о некоторых из этих льгот публикуется в официальных изданиях правительства, но заинтересованные стороны из частного сектора, с которыми проведены консультации при проведении СДС, отмечают, что многие договоренности, особенно касающиеся финансовых льгот, достигаются секретно и никогда не публикуются. В результате новым бизнес-предприятиям трудно быть в курсе о реальном масштабе льгот, которые имеют на рынке их конкуренты, говорится в отчёте.

«Однако заинтересованные стороны также отмечают, что требования закона о том, чтобы информация о льготах была явной и публиковалась в виде постановлений, традиционно имеют высокий уровень поддержки. Полное раскрытие информации об этих договоренностях является важным элементом реформ, которые правительство вполне в силах реализовать», — подчеркивает Всемирный банк.